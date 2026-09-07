TP Hồ Chí Minh: Cháy khách sạn 6 tầng lúc rạng sáng, 2 người tử vong

ANTD.VN - Đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh, khu vực trước một khách sạn đang được Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong…

Trước đó vào khoảng 5h ngày 7/9, người dân phát hiện khói tỏa ra từ bên trong khách sạn 6 tầng trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Cửa chính là lối thoát hiểm của toàn bộ căn nhà bị khóa bằng cửa cuốn, bên trong khách sạn có nhiều người la hét cầu cứu.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Khách sạn trên không có ban công tại các tầng, chỉ có khu vực sân thượng trống. Người dân huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thể tiếp cận. Bên trên sân thượng nhiều người kêu cứu, tìm cách thoát ra ngoài qua mái nhà hàng xóm.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh điều động phương tiện và CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa, phá cửa cứu những người mắc kẹt bên trong khách sạn ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Cứu hộ tiếp cận đưa những người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài.

Các lực lượng túc trực tại hiện trường vụ cháy.

Những người được đưa ra ngoài đều bị ám khói. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Tại hiện trường nhiều tài sản bên trong khách sạn bị cháy và hư hỏng nặng.

Hàng chục người lưu trú trong khách sạn được hướng dẫn thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu có 2 người tử vong, một số người bị thương.

Hai nạn nhân tử vong là anh N.T.N.H. (SN 2002, ngụ TP Hồ Chí Minh), được phát hiện ở hành lang phía sau khách sạn và chị H.T.H. (SN 2006, quê TP Huế), được phát hiện tại căn phòng ở tầng trệt. Cả 2 nạn nhân đều là khách lưu trú trong khách sạn.

Liên quan đến vụ cháy tại nhà ở kết hợp với kinh doanh rau củ quả trên đường TTN12, KP8, phường Đông Hưng Thuận rạng sáng ngày 5/9, phía UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hưng Thuận cho biết, đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân. Vụ cháy khiến ông Trần Văn T. (SN 1986), tử vong tại chỗ; bà Đinh Thị N. (SN 1986, vợ ông T.), bị bỏng nặng tử vong trong Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện con gái 2 nạn nhân là Trần P.U. (SN 2010) đang được chữa trị tích cực tại bệnh viện. Công an TP Hồ Chí Minh đang xác định nguyên nhân.