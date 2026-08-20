CEO Dược phẩm Trung ương I bị phạt vì mua cổ phiếu nhưng “quên” báo cáo

ANTD.VN - Ông Nguyễn Đình Tuấn, CEO Dược phẩm Trung ương I mua gần 3,5 triệu cổ phiếu PBC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đình Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (Mã chứng khoán: PBC).

Hành vi vi phạm của ông Tuấn dẫn đến quyết định xử phạt là do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Đình Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco. Ông này đã mua 3.491.540 cổ phiếu PBC (tương ứng 34.915.400.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 28/4/2026 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo các quy định hiện hành, ông Nguyễn Đình Tuấn bị phạt tiền 1,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng hơn 523,7 triệu đồng đối với hành vi này.

Ngoài ra, ông Tuấn còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 18 tháng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, có vốn điều lệ gần 1.167 tỷ đồng, tương đương gần 1.167 triệu cổ phần.

Hiện Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 36,36 vốn doanh nghiệp này. Ngoài ra, các cổ đông lớn khác có: Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Pháp Vân (18,18%), Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro (13,64%)…

Ông Nguyễn Đình Tuấn hiện là nhà đầu tư cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất tại doanh nghiệp này, với tỷ lệ gần 3%.

Theo ghi nhận, trong phiên 28/4, PBC ghi nhận khoảng 3,5 cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 17,5 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này xấp xỉ khối lượng mà ông Tuấn công bố đã hoàn tất mua vào.

Ở một diễn biến khác, Pharbaco mới đây công bố loạt đơn từ nhiệm của các nhân sự cấp cao.

Trong đó, ông Tô Thành Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Pharbaco xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hai Thành viên HĐQT khác là ông Lê Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đồng loạt xin rút khỏi HĐQT doanh nghiệp này. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Cảnh cũng có đơn xin thôi giữ chức Kế toán trưởng.

Các đơn xin từ nhiệm nêu trên dự kiến sẽ được trình tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới. Thời gian tổ chức đại hội hiện chưa được công bố, song ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là ngày 3/9/2026.