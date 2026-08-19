Mạo danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo

ANTD.VN - Ở nhờ trong căn hộ sang trọng ở quận Long Biên (cũ), Hà Nội, Dũng đồng thời bịa chuyện bản thân là Thiếu tướng trong quân đội để dễ bề lừa đảo…

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dũng là đối tượng giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài.

Một khu căn hộ cao cấp tại quận Long Biên (cũ), Hà Nội (ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, anh Đinh Quang C (SN 1986), là chủ sở hữu căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Do không có nhu cầu sử dụng nên cuối năm 2018, anh C rao bán căn hộ trên.

Nguyễn Quang Dũng biết thông tin và giả vờ hỏi mua căn hộ của anh C. Sau khi trao đổi, anh C đồng ý bán với giá 40 tỷ đồng. Để tạo dựng hình ảnh với anh C, Dũng nói dối về việc đối tượng là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời đề nghị anh C cho ở nhờ căn hộ này một thời gian để thu xếp tiền.

Tin tưởng Dũng có khả năng mua nhà nên anh C đồng ý. Sau đó, Dũng dọn vào ở nhờ tại căn hộ của anh C.

Thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Duy P (SN 1984, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) quen biết với Nguyễn Quang Dũng. Dũng tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Khoảng đầu năm 2019, Dũng mời anh P về quê của bị can tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Anh P rủ thêm bạn là anh Trần Văn T (SN 1984, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội) đi cùng.

Tại đây, anh P, anh T gặp Dũng và 2 người bạn khác của Dũng. Bị can tự giới thiệu với tất cả mọi người rằng Dũng là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Quốc phòng và có mối quan hệ trong Quân đội. Vì tính chất đặc thù công việc nên Dũng không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan.

Do anh Trần Văn T làm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, muốn có nhiều mối quan hệ nên anh T chủ động xin số điện thoại của Dũng để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Sau lần gặp mặt trên, Dũng nhiều lần mời anh T đến chơi tại căn hộ của anh C ở phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside nói trên và nói dối rằng căn hộ này là của đối tượng.

Tiếp đó, Dũng gian dối khi nói với anh T là đang cần tiền phục vụ việc quan trọng nên đặt vấn đề vay mượn tiền. Tin tưởng Dũng là người có chức vụ và muốn tạo mối quan hệ, anh T đã chuyển cho Dũng tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Dũng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị Cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 1-2026, Dũng trốn sang Thái Lan. Cơ quan điều tra đã vận động bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 7-3-2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Cơ quan điều tra xin được về Việt Nam đầu thú. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.