Cơ quan Công an thông tin về vụ cô gái quốc tịch Mỹ bị xâm hại tại khách sạn Lynn Times Thanh Thủy

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng xâm hại cô gái mang quốc tịch Mỹ tại khách sạn Lynn Times Thanh Thủy.

Ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T., sinh năm 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đối với Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội có hành vi giao cấu trái ý muốn với chị T, xảy ra ngày 05/7/2026 tại căn hộ SK125, khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, mặc dù thời điểm trình báo cách thời điểm xảy ra vụ việc hơn 10 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành làm việc với người tố giác, những người biết việc và những người có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu, về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân nắm được thông tin chính xác về vụ việc, không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.