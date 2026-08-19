Khởi tố bị can liên quan vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can B.V.H. liên quan vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong, đồng thời cảnh báo các tổ chức, cá nhân không được xem nhẹ trách nhiệm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với B.V.H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Công an xã Yên Lãng) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với B.V.H. (SN 1989, trú tại thôn Tam Giao, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 15-9-2025, B.V.H. ký hợp đồng thi công xây dựng, sửa chữa với Công ty TNHH Gốm - Xây dựng - Thương mại và Vận tải Hoàng Kim, địa chỉ tại thôn Thạch Đà 1, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình tổ chức người lao động thực hiện việc sửa chữa, B.V.H. đã không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

Hậu quả, sáng 24-9-2025, anh H.T.B. (SN 1992, trú tại thôn Tam Xuân, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Do thương tích nặng, đến ngày 25-9-2025, anh B. tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với B.V.H. để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an xã Yên Lãng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở, chủ nhà, đơn vị nhận thầu và người lao động phải đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động.

Đối với bên thuê thi công, cần lựa chọn đơn vị, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện thực hiện công việc; yêu cầu bên nhận thầu xây dựng phương án thi công an toàn, đánh giá nguy cơ và kiểm tra hiện trường trước khi bắt đầu công việc. Việc “khoán trọn gói” không đồng nghĩa với việc bên thuê được miễn trách nhiệm. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, phải yêu cầu dừng thi công ngay.

Đơn vị, cá nhân nhận thầu và người tổ chức lao động phải huấn luyện, hướng dẫn quy trình an toàn; phân công người giám sát, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và kiểm tra giàn giáo, thang, dây cáp, máy móc, thiết bị điện, thiết bị nâng hạ trước mỗi ca làm việc. Tuyệt đối không giao công việc nguy hiểm cho người chưa được huấn luyện, không có chuyên môn hoặc không đủ điều kiện sức khỏe.

Người lao động cũng cần chấp hành nghiêm quy trình an toàn, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích trước và trong khi làm việc. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần chủ động báo ngay cho người có trách nhiệm hoặc rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an xã Yên Lãng nhấn mạnh, an toàn lao động không phải thủ tục hình thức và không thể đánh đổi bằng chi phí hay tiến độ. Một công trình có thể sửa chữa, tiến độ có thể khắc phục, nhưng tính mạng con người thì không thể lấy lại.

Khi xảy ra tai nạn, cần khẩn trương cứu người, gọi cấp cứu, thông báo cơ quan chức năng và bảo vệ hiện trường theo quy định; tuyệt đối không che giấu sự việc, xóa dấu vết hoặc tự thỏa thuận nhằm né tránh trách nhiệm.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.