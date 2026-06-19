Đề xuất mở rộng hai tuyến cao tốc huyết mạch Bến Lức- Long Thành và Dầu Giây- Long Thành

ANTD.VN -UBND TP Đồng Nai đề xuất Bộ Xây dựng mở rộng hai tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam để giảm ùn tắc khi lượng xe tăng cao và kết nối sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, địa phương có ba tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm Phan Thiết - Dầu Giây (6 làn xe), Dầu Giây - Long Thành (10 làn xe) và Bến Lức - Long Thành (8 làn xe).

Tuy nhiên, hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi hiện chỉ đề xuất mở rộng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây. Hai tuyến Dầu Giây - Long Thành và Bến Lức - Long Thành chưa được đưa vào phương án đầu tư. Vì vậy, TP Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung mở rộng hai tuyến này để bảo đảm đồng bộ mạng lưới và đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai.

Đồng Nai đề xuất mở rộng 2 tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam gồm Bến Lức- Long Thành và Dầu Giây- Long Thành

Theo địa phương, ba tuyến cao tốc giữ vai trò kết nối Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, đồng thời là các trục giao thông quan trọng phục vụ sân bay Long Thành. Trong đó, cao tốc Dầu Giây - Long Thành thường xuyên quá tải sau khi kết nối với tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, đặc biệt vào cuối tuần, dịp lễ, Tết và tại các nút giao.

UBND TP Đồng Nai cho rằng việc mở rộng đồng bộ ba tuyến cao tốc sẽ nâng cao hiệu quả các công trình giao thông đang được đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ, đô thị và các khu sản xuất dọc hành lang giao thông.

Cao tốc Dầu Giây - Long Thành dài 48 km và Bến Lức - Long Thành dài 58 km hiện có 4 làn xe, còn tuyến Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 9.