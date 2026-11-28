ANTD.VN - Mâu thuẫn giữa các hộ dân tại số 23 Phan Huy Ích, phường Ba Đình, TP Hà Nội liên quan đến diện tích sử dụng chung, hoạt động kinh doanh và những tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà đất đã kéo dài nhiều năm, phát sinh đơn thư. Trong khi chính quyền địa phương và lực lượng công an đang tích cực vận động, hòa giải, việc giải quyết vụ việc cần sự thiện chí, hợp tác của các bên, nhằm tháo gỡ bất đồng, ổn định quan hệ trong cộng đồng dân cư.

Tranh chấp diện tích sân sử dụng chung

Phản ánh đến Tòa soạn An ninh Thủ đô, chị Hà Thị Quỳnh Phương, tại số 23 Phan Huy Ích, cho rằng hộ gia đình ông Đàm Thế Bình (cùng trú tại 23 Phan Huy Ích) đã có hành vi bị cho là chiếm dụng khoảng 13,5m² diện tích sân sử dụng chung để xây dựng, cơi nới công trình nhà ở, đưa phần không gian riêng ra sát mặt đường.

Chị Phương cho biết, phần diện tích này vốn là sân chung của các hộ dân sinh sống tại biển số nhà 23 Phan Huy Ích. Việc xây dựng, cơi nới và sử dụng làm không gian riêng đã làm thay đổi hiện trạng khu vực, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những hộ dân có liên quan.

Theo người phản ánh, các hộ dân đã nhiều lần có ý kiến, đề nghị gia đình ông Bình tháo dỡ phần công trình cơi nới, trả lại diện tích sử dụng chung, song vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhà 23 Phan Huy Ích là chung cư 2 tầng, xây từ thời Pháp

Theo thông tin chị Phương cung cấp, nhà 23 Phan Huy Ích được xây dựng từ thời Pháp. Trước đây, công trình thuộc quản lý của Xí nghiệp quản lý nhà Ba Đình; Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội ký hợp đồng cho các hộ thuê từ những năm 1960.

Sau thời gian thuê ở lâu dài, các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Trong đó, chị Phương sở hữu 3 căn và thuê lại 2 căn; gia đình ông Đàm Thế Bình có 2 căn.

Theo hợp đồng thuê nhà năm 1997, gia đình ông Bình được sử dụng diện tích 48,2m². Phần diện tích 13,5m² phía trước nhà được xác định là diện tích sử dụng chung. Tuy nhiên, theo phản ánh của chị Phương, khu vực này sau đó đã được xây dựng kiên cố, có mái che và sử dụng như phần diện tích riêng của gia đình ông Bình.

Diện tích 13,5m2 theo phản ánh được xây dựng kiên cố, có mái tôn

Tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Ba Đình chỉ đạo các tổ công tác xuống hiện trường, kiểm tra, xử lý.

Tại biên bản làm việc của UBND phường Ba Đình ngày 2-7-2026, liên quan đến nguồn gốc và hiện trạng diện tích đang tranh chấp, đại diện Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Ba Đình, bà Nguyễn Thị Kim Huế cho biết, thời điểm ông Bình xây dựng phần diện tích 13,5m² có ký hợp đồng với Xí nghiệp quản lý nhà, nhưng hợp đồng xác định không tranh chấp. Xí nghiệp quản lý nhà không cấp phép cho việc xây dựng.

Căn cứ hồ sơ lưu trữ, đại diện đơn vị quản lý nhà xác định, tại thời điểm năm 1997, diện tích 13,5m² là đất trống. Toàn bộ lối đi chung không bán cho hộ nào; phần diện tích này cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Bình.

Ngõ đi chung của các hộ tại 23 Phan Huy Ích

Hai hộ dân đều có đơn phản ánh

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, đại diện UBND phường Ba Đình cho biết, bên cạnh phản ánh của chị Hà Thị Quỳnh Phương, chính quyền địa phương cũng tiếp nhận đơn của hộ gia đình ông Đàm Thế Bình, cho rằng gia đình chị Phương kinh doanh bún đậu mắm tôm trên sân, ngõ đi chung tại số 23 Phan Huy Ích, gây mất vệ sinh môi trường, mất trật tự chung, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và an ninh, an toàn của các hộ còn lại.

Tại buổi làm việc ngày 2-7-2026, UBND phường Ba Đình đã ghi nhận, xem xét các nội dung phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình chị Phương.

Theo kết luận tại buổi làm việc, gia đình chị Phương có lắp đặt bể tách dầu mỡ; việc xác định mức độ ảnh hưởng về môi trường, tiếng ồn và xả thải cần có đơn vị chuyên môn thẩm định. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Đối với việc kinh doanh tại lối đi chung, UBND phường Ba Đình cho rằng, nếu phần diện tích này được xác định là không gian sử dụng chung theo giấy chứng nhận thì việc sử dụng phải có sự đồng thuận của các hộ trong nhà số 23 Phan Huy Ích.

UBND phường Ba Đình đánh giá vụ việc phát sinh từ lâu, hai bên đều có những tồn tại, vi phạm cần khắc phục. Chính quyền địa phương mong muốn các hộ hòa giải, chấm dứt mâu thuẫn, đơn thư; đồng thời yêu cầu mỗi gia đình điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của mình.

Thông tin về vụ việc, Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, mâu thuẫn giữa gia đình ông Bình và chị Phương đã tồn tại từ nhiều năm. Để giải quyết vụ việc, Công an phường thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải, góp phần giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Về phía chính quyền, lãnh đạo phường Ba Đình nhiều lần đến hiện trường ghi nhận ý kiến phản ánh, kiểm tra các tồn tại để có hướng xử lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh cũng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo UBND phường giải quyết vụ việc. “Quan điểm, chủ trương giải quyết của phường là sai ở đâu, xử lý dứt điểm ở đó”, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình thông tin.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Đặng Thành Công, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Ba Đình cho biết, hiện UBND phường đang xử lý nội dung đơn thư của hai hộ gia đình theo đúng quy trình, quy định.

“Hiện phường đã nắm bắt yêu cầu, kiến nghị của đôi bên, làm việc với các hộ dân liên quan và cơ quan chủ quản của nhà tại 23 Phan Huy Ích. Phường đã khảo sát, xác định các hành vi vi phạm của các bên, từ đó UBND phường sẽ đưa ra các quyết đáp, đồng thời yêu cầu từng hộ gia đình thực hiện các nội dung khắc phục vi phạm. Nếu các gia đình không thực hiện, UBND phường bắt buộc sẽ phải sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm”, ông Đặng Thành Công cho biết về lộ trình giải quyết vụ việc.

“Ở góc độ quản lý nhà nước, UBND phường đang xử lý với mục tiêu làm sao kiểm soát và xử lý vi phạm sao cho đúng, cho trúng”, ông Đặng Thành Công nhìn nhận.

Những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, nếu không được giải quyết kịp thời, thấu đáo, rất dễ kéo dài, ảnh hưởng đến tình đoàn kết, đời sống và sinh hoạt chung của cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh việc rà soát, xác định rõ những tồn tại, vi phạm (nếu có) để xử lý theo quy định, điều quan trọng là các hộ dân cần nhìn nhận vấn đề trên tinh thần tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau, thiện chí hợp tác và cùng tìm tiếng nói chung.

Chính quyền cơ sở đã vào cuộc rất trách nhiệm, kiên trì. Vấn đề hiện nay chỉ còn ý thức tự giác của chính các hộ dân - chìa khóa để tháo gỡ mâu thuẫn, khép lại những bất đồng kéo dài, giữ gìn tình đoàn kết và sự bình yên trong khu dân cư.