Chuyển biến từ những tuyến phố, vườn hoa xanh, sạch, đẹp

ANTD.VN - Từ tuyến phố Cao Bá Quát đến khu vực vườn hoa Lê-nin, diện mạo trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực sau hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh của Công an phường Ba Đình, Hà Nội.

Vỉa hè gọn gàng hơn, không gian công cộng thông thoáng, vệ sinh môi trường được cải thiện. Đằng sau những thay đổi ấy là nỗ lực duy trì tuần tra, xử lý vi phạm và vận động người dân cùng chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị.

Công an phường Ba Đinh tuần tra tại Công viên Lê Nin

Ghi nhận những ngày qua tại khu vực vườn hoa Công viên Lê-nin và tuyến phố Cao Bá Quát, không gian công cộng đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Các lối đi bộ trong vườn hoa tương đối thông thoáng, cảnh quan cây xanh được giữ gìn, rác thải và vật dụng gây mất mỹ quan được thu dọn. Trên tuyến phố Cao Bá Quát, hè phố gọn gàng hơn, hoạt động kinh doanh từng bước đi vào nền nếp, tình trạng sử dụng không gian dành cho người đi bộ sai mục đích được chấn chỉnh.

Công viên sạch gọn sau mỗi ca tuần tra

Để có được kết quả này, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung vào những địa điểm công cộng, tuyến phố có hoạt động kinh doanh và nguy cơ phát sinh vi phạm.

Tại các cơ sở kinh doanh, cán bộ Công an trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu thu dọn vật dụng lấn chiếm hè phố; đồng thời tuyên truyền, vận động chủ cơ sở ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, không tái diễn vi phạm.

Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình tuyên truyền, xử phạt trên các tuyến phố

Cùng với đó, các trường hợp phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định được kiểm tra, lập biên bản xử lý. Hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa cũng được duy trì nhằm nhắc nhở người dân, chủ phương tiện và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành. Những vật dụng vi phạm được yêu cầu thu dọn, trả lại diện tích sử dụng chung cho cộng đồng.

Đáng chú ý, tại khu vực Công viên Lê-nin, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong đó có việc cho thuê xe điện 3 bánh cỡ nhỏ phục vụ trẻ em vui chơi. Đây là khu vực có đông người dân, đặc biệt là trẻ em và các gia đình đến vui chơi, thư giãn. Vì vậy, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh, bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn tại không gian công cộng có ý nghĩa thiết thực.

Yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị

Không chỉ xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, lực lượng Công an phường còn phối hợp, chỉ đạo thu dọn rác thải, vật dụng gây mất vệ sinh, góp phần duy trì cảnh quan sạch đẹp. Những hình ảnh vỉa hè được giải phóng, lối đi trong vườn hoa thông thoáng sau kiểm tra cho thấy hiệu quả cụ thể từ việc bám sát địa bàn, xử lý các vấn đề ngay tại cơ sở.

Trao đổi về công tác này, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, địa bàn phường có nhiều tuyến phố trung tâm, vườn hoa, công viên và không gian công cộng thường xuyên tập trung đông người. Đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng hè phố chưa đúng quy định, phương tiện dừng, đỗ tùy tiện và các dịch vụ tự phát.

Khó khăn lớn nhất là một số vi phạm có tính chất nhỏ lẻ, diễn ra không cố định, dễ tái diễn sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Do đó, công tác bảo đảm trật tự đô thị không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà phải duy trì thường xuyên, liên tục. Công an phường xác định phải chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra tại các tuyến phố, vườn hoa, công viên; kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Công an phường Ba Đình tuần tra thường xuyên trên phố Cao Bá Quát

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Quang, mục tiêu của lực lượng chức năng không chỉ là giải quyết những vi phạm trước mắt mà quan trọng hơn là duy trì trật tự lâu dài, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho người đi bộ và cộng đồng. Muốn vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an và chính quyền cơ sở, rất cần ý thức tự giác, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh và người dân trong việc giữ gìn vỉa hè, không gian công cộng, không xả rác, không tái lấn chiếm.

Tuyến phố Cao Bá Quát sạch, gọn

Thực tế tại tuyến phố Cao Bá Quát và khu vực vườn hoa Lê-nin cho thấy, những chuyển biến về trật tự đô thị không nhất thiết phải bắt đầu từ những chiến dịch quy mô lớn, mà có thể được tạo nên từ việc xử lý kiên trì từng vi phạm cụ thể, thu dọn từng điểm mất vệ sinh, trả lại từng khoảng không gian.

Một tuyến phố gọn gàng, một vườn hoa xanh sạch không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Điều quan trọng là những kết quả ấy phải được duy trì hằng ngày, không để tình trạng vi phạm tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Công an phường Ba Đình trong quá trình xây dựng địa bàn văn minh, trật tự, an toàn.