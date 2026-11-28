ANTD.VN -Black Friday là ngày hội mua sắm diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn tại Mỹ, rơi vào ngày 27/11/2026. Đây là dịp nhiều nhà bán lẻ đồng loạt giảm giá. Giữa hàng loạt quảng cáo giảm 50-80%, làm sao để nhận biết đâu mới là ưu đãi thật? Cùng tìm hiểu cách tránh “ma trận” deal ảo và săn deal THẬT tại CellphoneS nhé!

Cẩn trọng trước “ma trận” deal ảo Black Friday

Mỗi mùa sale Black Friday, người tiêu dùng lại bắt gặp hàng loạt quảng cáo giảm giá hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào có phần trăm giảm cao cũng mang lại khoản tiết kiệm tương ứng. Một số chương trình sử dụng giá niêm yết cao hơn giá bán thông thường, khiến mức giảm trông ấn tượng.

Người mua nên theo dõi giá từ trước sự kiện và đối chiếu đúng phiên bản sản phẩm. Để tránh rơi vào “ma trận” deal ảo, người mua nên:

● Đối chiếu giá bán: So sánh giá niêm yết, giá trước Black Friday và giá khuyến mãi.

● Kiểm tra đúng model: Chú ý phiên bản RAM, bộ nhớ, màu sắc và phụ kiện đi kèm.

● Đọc điều kiện ưu đãi: Xác định thời gian Flash Sale, số lượng và khả năng sử dụng voucher.

● Ưu tiên nơi bán uy tín: Kiểm tra bảo hành, đổi trả và hóa đơn trước khi thanh toán.

Quan trọng, hãy xác định nhu cầu trước khi săn sale. Một món hàng giảm mạnh nhưng không cần sử dụng vẫn có thể trở thành khoản chi tiêu lãng phí.

Săn Deal THẬT tại CellphoneS trong Black Friday 2026

Giữa hàng loạt chương trình giảm giá cuối năm, CellphoneS triển khai chiến dịch Black Fire-Day 2026 với thông điệp “Sale Thật. Khét”. Chương trình giảm toàn bộ sản phẩm đến 50%++, giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn tiết kiệm theo ngân sách.

Giá giảm rõ ràng, tiết kiệm hàng triệu đồng

Điểm đáng chú ý của Black Friday tại CellphoneS là người mua có thể đối chiếu giá niêm yết, giá trước khuyến mãi và giá ưu đãi để xác định khoản tiết kiệm thực tế. Đặc biệt, các chương trình Black Friday Apple và Black Friday laptop ghi nhận nhiều sản phẩm giảm thêm hàng triệu đồng so với giá bán trước sự kiện.

Một số deal công nghệ nổi bật như 5.000 suất giảm 1 triệu đồng cho sản phẩm Apple trực tiếp tại cửa hàng, áp dụng thêm cho deal MacBook Air 13 M5 16GB/512GB giảm từ 35,19 triệu đồng xuống 33,99 triệu đồng. CellphoneS còn giảm thêm đến 6% trên giá khuyến mãi cho điện thoại, đến 16% cho phụ kiện chính hãng tại hệ thống.

Flash Sale và voucher giúp tối ưu chi phí mua sắm

Bên cạnh mức giảm trực tiếp trên giá khuyến mãi cho toàn bộ sản phẩm, CellphoneS còn triển khai Flash Sale theo khung giờ từ 27/11 đến 30/11:

● Ngày 28/11 và 29/11: có 3 khung 9h - 11h, 15h - 17h (mới) và 20h - 22h

● Ngày 30/11: chuyển sang 3 khung 8h - 10h, 12h - 14h và 16h - 18h.

Các sản phẩm thuộc chương trình Flash Sale được áp dụng mức giá riêng và có số lượng giới hạn theo thể lệ.

Vì sao nên mua đồ công nghệ dịp Black Friday?

Thứ Sáu Đen được xem là một trong những thời điểm mua sắm đáng chú ý trong năm, đặc biệt với các sản phẩm công nghệ có giá trị cao. Đây là dịp nhiều nhà bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình giảm giá. Giúp người tiêu dùng có cơ hội sở hữu điện thoại, laptop hoặc phụ kiện với chi phí tiết kiệm hơn.

Không chỉ dừng lại ở giảm giá trực tiếp, sức hấp dẫn của Black Friday còn đến từ voucher mua sắm, ưu đãi thanh toán qua ngân hàng và quà tặng đi kèm. Khi đáp ứng điều kiện áp dụng, những quyền lợi này có thể giúp tối ưu thêm chi phí.

Black Friday 2026: Tỉnh táo săn sale, mua đúng giá trị

Giữa “ma trận” khuyến mãi, dịp này vẫn là cơ hội đáng cân nhắc để nâng cấp thiết bị công nghệ nếu người mua biết so sánh giá và lựa chọn đúng nhu cầu. Một deal thực sự hấp dẫn không chỉ có mức giảm sâu mà còn cần đảm bảo nguồn gốc sản phẩm.

Với thông điệp “Sale Thật. Khét”, Black Friday CellphoneS mang đến nhiều lựa chọn mua sắm hấp dẫn. Hãy truy cập CellphoneS để theo dõi lịch Flash Sale và kiểm tra giá bán. Qua đó lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mùa săn sale hấp dẫn này nhé!