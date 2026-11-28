ANTD.VN -Khối không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống Bắc bộ gây mưa rào rải rác, trong khi đó, Trung bộ do ảnh hưởng kết hợp đã có mưa dồn dập, xối xả kéo dài đến hết tháng 11.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ. Ở Bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18 độ C.

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, Bắc bộ mưa rải rác, Trung bộ mưa lớn dồn dập

Ở vịnh Bắc bộ ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Đêm qua và sáng nay 28/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng phía Nam TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/11 đến 8 giờ ngày 28/11 có nơi trên 200mm như các trạm: Trà Kót (TP. Đà Nẵng) 233,2mm; Ba Cung (Quảng Ngãi) 488mm…

Từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm;

Khu vực TP. Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ sáng 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.