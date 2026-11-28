ANTD.VN - Sau hơn 4 tháng phát động và triển khai trên phạm vi cả nước, 42 tác phẩm tiêu biểu đã được vinh danh để trao giải trong “Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Hoàng Hiền)

Ngày 26-11 vừa qua, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026”.

Đồng hành lan toả những tấm gương sáng vì sức khỏe nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những tấm gương sáng đã góp phần khẳng định thiên chức vẻ vang của người thầy thuốc: Không chỉ chữa khỏi bệnh, mà đồng hành để nhân dân không mắc bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, phòng bệnh mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng bệnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Được phát động từ ngày 16/7/2026 với thông điệp “Chung tay phòng bệnh - Vững mạnh cộng đồng”, sau hơn 4 tháng triển khai trên phạm vi cả nước, cuộc thi đã thu hút 155 tác phẩm hợp lệ của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 21 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình, với cơ cấu: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm vào vòng chung khảo, 23 địa phương có tác phẩm đạt giải, tỷ lệ gần 80%.

Thông qua những câu chuyện chân thực, các tác phẩm đã khắc họa sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế tận tụy, trách nhiệm trong công tác giám sát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đó là tấm gương BS. Hồ Văn Hoài tại Đồng Nai hơn 40 năm bám trụ đại ngàn Phú Lý để “trả nợ ân tình” cho bà con. Anh Mai Như Sơn 20 năm “mở cánh cửa hy vọng” cho người nhiễm HIV. Hay “Cuộc gọi không hẹn trước” của CDC Hưng Yên kết nối điều trị viêm gan B, C.

Các tấm gương như BS. Bùi Thị Chửng lội suối cõng phích vắc xin lên non cao Nánh Nghê; BS. Huỳnh Công Hùng, Y sĩ Cù Giặc Hiền hơn 20 năm bám bản Trường Sơn; mô hình “Tủ vắc xin lưu động” nâng tỷ lệ tiêm chủng từ 50% lên 90% tại xã Lộc Quang… cũng khiến nhiều người cảm phục.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng hoa chúc mừng 2 Giải Nhất của cuộc thi (Ảnh: Hoàng Hiền)

Chung sứ mệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu là đơn vị đồng hành cùng “Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026”.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giám đốc Truyền thông Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ, đồng hành cùng cuộc thi tiếp tục là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tinh thần chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức. (Ảnh: Hoàng Hiền)

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ, Long Châu sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để đưa thông tin chính thống về phòng bệnh, tư vấn sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sóc sức khỏe chủ động.

“Cánh tay nối dài” của ngành Y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Lấy người dân làm trung tâm, Long Châu ngày càng nỗ lực phát huy vai trò điểm tựa cộng đồng. Không chỉ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại, minh bạch, mà còn trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” đồng hành xuyên suốt hành trình sức khỏe từ tiêm phòng bệnh đến chăm sóc bền vững theo hướng cá nhân hoá.

Long Châu nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn cho người dân ở khắp mọi miền (Ảnh: Ngô Lộc)

Đẩy mạnh hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và các đơn vị y tế hàng đầu, đối tác uy tín trong và ngoài nước… chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế.

Đáng chú ý, phát huy nguồn lực công - tư, Long Châu mở rộng các chương trình hỗ trợ khám, tầm soát sớm miễn phí, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu tại các địa phương.

Tiêu biểu, sau gần 2 tháng khởi động “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây” - phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia, gần 100 chương trình đã được triển khai tại hệ thống trên cả nước, giúp hàng ngàn người dân được gặp gỡ và tư vấn miễn phí cùng bác sĩ.

Hàng nghìn phụ nữ tại Vĩnh Long được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát miễn phí ung thư (Ảnh: Ngô Lộc)

Đồng thời, Long Châu chung tay phát động dự án “Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”, trao 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ cho Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến cho phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các kit sơ cấp cứu được trang bị tại nhà thuốc giúp đội ngũ dược sĩ, chuyên viên y tế ứng phó nhanh trong các tình huống khẩn cấp (Ảnh: Ngô Lộc)

Đặc biệt, tại các hội nghị khoa học về y học dự phòng, Long Châu góp sáng kiến triển khai mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng.

Đó là hành trình bền bỉ từ hợp lực công - tư trong chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” cùng Cục Phòng Bệnh (Bộ Y tế); chung tay nâng cao nhận thức người dân về nguy cơ đột quỵ thông qua hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ đa nền tảng; mở rộng các chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí với quy mô toàn quốc; hướng đến xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu thông qua mạng lưới gần nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng “gần dân, sát dân” phủ khắp 34 tỉnh thành.

Kết hợp công nghệ hiện đại và năng lực chuyên môn, Long Châu hướng đến mang lại trải nghiệm tiêm chủng an toàn, thuận tiện cho mọi gia đình (Ảnh: Hoàng Khánh)

Trong công tác tiêm chủng, đơn vị tiên phong giới thiệu giải pháp “Vaccine Traceability” - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành trình bảo quản vắc xin theo thời gian thực. Giải pháp này cho phép khách hàng chủ động quét mã để theo dõi hành trình của hộp vắc xin từ khi nhập kho tổng đến khi được đưa tới trung tâm tiêm chủng, bao gồm thông tin về nhiệt độ, điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lưu trữ, vận chuyển, cùng nhiều thông tin quan trọng về nguồn gốc, xuất xứ.

Song song ứng dụng công nghệ mới, xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu chú trọng xây dựng quy trình nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định, đảm bảo an toàn.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ gần 39 triệu khách hàng, tương đương hơn 1/3 dân số Việt Nam (Ảnh: Hoàng Khánh)

Trước bối cảnh người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9% trong khoảng 460 thuốc phát minh trên thế giới - thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia, chung tay “giải bài toán” tiếp cận cho người bệnh trong nước, Long Châu hợp tác cùng các tập đoàn dược phẩm uy tín trên thế giới đưa các thuốc phát minh, thuốc thế hệ mới, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp về Việt Nam. Bước đi này không chỉ gia tăng các giải pháp điều trị theo hướng bền vững, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình.

Vừa qua, đơn vị hé lộ kế hoạch sẽ sớm đưa giải pháp hỗ trợ điều trị các bệnh hiếm về thần kinh vận động, cùng liệu pháp tiên tiến thế hệ mới cho người bệnh béo phì từ châu Âu về Việt Nam.

Những nỗ lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Long Châu trong xây dựng mạng lưới y tế cơ sở gần dân, vì dân, phụng sự thiết thực, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.