ANTD.VN - Phú Thọ đăng cai sân chơi Robotics quốc tế, nơi học sinh các nước cùng giải bài toán thành phố thông minh bằng AI, IoT và robot tự hành. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Các đội thi đã có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cho vòng Chung kết

Ngày 29/11/2026, Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Tổng số người tham dự sự kiện dự kiến trên 1.500 người. Đây là dịp để học sinh các nước giao lưu, tranh tài trong lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), đồng thời giới thiệu năng lực công nghệ Việt Nam và hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ tới bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt các thí sinh vào bối cảnh những siêu đô thị tương lai phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai những kỹ sư trưởng, học sinh sẽ điều phối các robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích, qua đó góp phần khôi phục môi trường thành phố.

Cuộc thi được thiết kế theo định hướng Physical AI – Trí tuệ nhân tạo vật lý, với tinh thần “Code to Think” – lập trình để tư duy. Thay vì chỉ dừng lại ở việc lắp ráp và điều khiển robot theo những câu lệnh có sẵn, thí sinh phải vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán để đưa ra quyết định và kết nối các thiết bị thông qua IoT.

Các nhiệm vụ thi đấu cũng gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, gồm sức khỏe và cuộc sống tốt, công nghiệp – đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại Vòng Chung kết quốc tế, các đội sẽ tranh tài ở 5 bảng thi, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ. Bốn bảng Regular gồm Sơ cấp (Explorer, 6–9 tuổi), Trung cấp (Creator, 9–12 tuổi), Cao cấp (Innovator, 11–15 tuổi) và Ưu tú (Master, 15–18 tuổi). Ở các bảng thi này, học sinh sử dụng robot Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Cao cấp và Ưu tú có thêm thử thách phân tích dữ liệu.

Bên cạnh đó, Bảng Mở (Open Category, 13–20 tuổi) dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trình bày và vận hành giải pháp robot trước Hội đồng giám khảo quốc tế.

Các bảng Regular thi đấu hai vòng, mỗi lượt chính thức kéo dài 2 phút. Mỗi bảng sẽ trao một giải Vô địch, một giải Á quân 1 và một giải Á quân 2. Tổng giá trị tiền thưởng của các bảng Regular là 3.900 USD. Bảng Mở được đánh giá thông qua phần thuyết trình và vận hành dự án trước hội đồng gồm ba giám khảo.

Một điểm nhấn đặc biệt của AIROC 2026 là toàn bộ các bảng thi đều sử dụng robot Leanbot – sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn nền tảng robot do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Việc học sinh đến từ 6 quốc gia cùng thi đấu trên một sản phẩm công nghệ Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, mà còn mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm công nghệ giáo dục Việt Nam tới thị trường quốc tế.

AIROC có tiền thân là Robothon – sân chơi Robotics quốc tế được khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức mang tên AIROC, đánh dấu bước chuyển với việc tích hợp sâu hơn các nội dung AI và IoT. Tại Việt Nam, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy giáo dục STEM và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, ngày 29/11, Ban Tổ chức sẽ triển khai chương trình STEM Carnival tại khu vực sân trước Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Chiều 29/11 sẽ diễn ra nghi thức trao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah (Malaysia). Đoàn đại biểu bang Sabah dự kiến gồm 14 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah dẫn đầu. Sự kiện mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa Phú Thọ và bang Sabah trong các lĩnh vực giáo dục STEM, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.