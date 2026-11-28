ANTD.VN - Với 3 tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống cháy, nổ quy mô lớn.