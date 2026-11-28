ANTD.VN - Sau khi tự mua, pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà với mục đích làm trắng da, cô gái trẻ 22 tuổi ở Hà Nội cảm thấy khó thở, buồn nôn, tụt huyết áp, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ sốc nhiễm khuẩn khi tự truyền thuốc làm trắng tại nhà.

Theo Bệnh viện, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 22 tuổi, trú tại Hà Nội, trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, pha và truyền dung dịch glutathione tại nhà.

Người bệnh cho biết, nghe nói truyền Glutathion có tác dụng làm trắng da nên đã mua sản phẩm này về sử dụng.

Sau khi mang thuốc về nhà, người bệnh tự pha thuốc vào dịch truyền, để dung dịch đã pha hơn một ngày rồi truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Ngay sau khi truyền, cô gái xuất hiện các triệu chứng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp.

Khi nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, dùng kháng sinh phổ rộng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà. Đây là tình trạng cấp cứu có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Sau hai ngày điều trị tích cực, huyết áp của bệnh nhân ổn định, có thể ngừng sử dụng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc - Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết, việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch, sinh sôi mạnh nếu để lâu sau khi pha và đi trực tiếp vào máu khi truyền, gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Các bác sĩ cảnh báo, việc tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Người dân tuyệt đối không tự mua thuốc, pha dung dịch hoặc nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện tiêm, truyền. Khi có nhu cầu làm đẹp bằng các phương pháp can thiệp xâm lấn, cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, tham khảo ý kiến bác sĩ về lợi ích và nguy cơ biến chứng.

Nếu sau khi tiêm, truyền xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, tê bì hoặc sưng đau tại vị trí tiêm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế. Trường hợp khó thở, tụt huyết áp cần được cấp cứu khẩn cấp, tránh chậm trễ gây nguy hiểm đến tính mạng.