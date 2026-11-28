ANTD.VN - Đông đảo học sinh Trường THCS Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã trực tiếp theo dõi màn khống chế tội phạm trên sân khấu và tham dự một phiên tòa giả định xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Hoạt động do Công an xã Mỹ Đức mới phối hợp tổ chức nhằm giúp lứa tuổi học đường nhận diện sớm hiểm họa từ ma túy và thuốc lá điện tử.

Công an xã Mỹ Đức đưa phiên tòa giả định vào trường học để chủ động phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử

Hội trường Trường THCS Mỹ Đức (Phân hiệu 4), xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội sôi động ngay từ phần mở màn. Hai bên sân khấu treo nổi bật khẩu hiệu tuyên truyền nói không với ma túy và thuốc lá điện tử.

Dưới ánh đèn hội trường, tình huống hai cán bộ trong trang phục công an nhanh chóng áp sát, khống chế hai thanh niên có hành vi phạm pháp thu hút ánh nhìn của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Đây là tiết mục mở đầu chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử do Công an xã Mỹ Đức phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Mỹ Đức, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 7 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội và Trường THCS Mỹ Đức tổ chức.

Tiểu phẩm sân khấu hóa tái hiện vụ án mua bán trái phép chất ma túy với diễn biến kịch tính. Từng bước tiếp cận, móc nối rồi lôi kéo người trẻ sa chân vào con đường phạm tội được lột tả rõ nét qua từng phân cảnh. Cả hội trường lặng đi theo dõi. Qua tình huống này, học sinh dễ dàng nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, đồng thời thấy rõ hệ lụy nặng nề mà người vi phạm gây ra cho bản thân và gia đình.

Sau phần tiểu phẩm, không khí hội trường chuyển sang trang nghiêm khi phiên tòa giả định xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy bắt đầu. Trình tự, thủ tục của một phiên xét xử hình sự được tái hiện đầy đủ trên sân khấu.

Học sinh các khối lớp 8 và lớp 9 như 8D3, 9D1, 9D2, 9D3 chăm chú theo dõi từ phần thẩm vấn đến khi hội đồng xét xử tuyên án. Cách tiếp cận trực tiếp giúp các em dễ dàng nắm bắt quy định pháp luật, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như chế tài nghiêm khắc đối với người vi phạm.

Song song với nội dung phòng, chống ma túy, buổi tuyên truyền dành thời lượng lớn cảnh báo về thuốc lá điện tử trong học đường. Rời bục sân khấu, cán bộ tuyên truyền cầm micro xuống tận các hàng ghế đầu để trao đổi trực tiếp với học sinh. Tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe tuổi học đường được phân tích cặn kẽ.

Báo cáo viên cũng chỉ rõ nguy cơ chất gây nghiện núp bóng các sản phẩm thuốc lá điện tử và những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng. Từ đó, các em được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, chủ động từ chối trước những lời rủ rê nguy hiểm.

Sự phối hợp giữa Công an xã Mỹ Đức, tổ chức Đoàn Thanh niên, cơ quan trợ giúp pháp lý và nhà trường đã biến những điều luật khô khan thành bài học sinh động ngay tại sân trường. Những kiến thức pháp luật cụ thể này là hành trang giúp học sinh tự bảo vệ mình trước ma túy và thuốc lá điện tử.