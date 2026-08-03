Trường Đại học Ngoại thương công bố thành lập 4 trường trực thuộc

ANTD.VN - Ngày 3-8, Trường ĐH Ngoại thương công bố quyết định thành lập 4 trường mới, dự kiến năm 2027, thành lập thêm ba trường nữa.

Trường ĐH Ngoại thương trao quyết định bổ nhiệm cho trưởng, phó các trường trực thuộc.

Ngày 3/8, Trường ĐH Ngoại thương công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Bốn trường bao gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công; Trường Kinh doanh; Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật; Trường Luật và Khoa học chính trị.

Bốn trường được phát triển từ các khoa, viện cũ, gồm trường Kinh tế và Quản lý công, Kinh doanh, Luật và Khoa học chính trị, Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, 8. Việc thành lập các trường trực thuộc được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Trường Đại học Ngoại thương cho biết việc này nằm trong chiến lược trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời khẳng định vị thế trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á.

Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Dự kiến năm 2027, Trường ĐH Ngoại thương thành lập thêm ba trường, là Tài chính - Kế toán; Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật; Công nghệ và Khoa học dữ liệu.