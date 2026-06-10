Dược phẩm Nam Hà bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm lưu hành thuốc

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà 125 triệu đồng do lưu hành nhiều loại thuốc chưa hoàn thành thủ tục.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (địa chỉ số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) do vi phạm quy định về đăng ký lưu hành thuốc.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa ra lưu hành đối với 5 thuốc gồm: Codeforte (điều trị ho khan, ho dị ứng), Naphacollyre (thuốc nhỏ mắt), Mebendazol (thuốc tẩy giun), Naphacogyl (điều trị các bệnh răng miệng) và Nemydexan (thuốc nhỏ mắt, mũi).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành đối với 2 loại thuốc là Mebendazol và Naphacogyl.

Do có nhiều sản phẩm cùng thuộc một hành vi vi phạm nên cơ quan chức năng đã áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với cả hai hành vi nêu trên, đồng thời ghi nhận không có tình tiết giảm nhẹ nào.

Với các sai phạm này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức phạt là 125.000.000 đồng.

Trong đó, hành vi tự ý thay đổi lớn, nhỏ chưa được phê duyệt đối với 5 loại thuốc bị xử phạt 90.000.000 đồng. Hành vi không thông báo các thay đổi nhỏ yêu cầu thông báo trước khi lưu hành đối với 2 loại thuốc bị xử phạt là 35.000.000 đồng.

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