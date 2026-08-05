Bồi dưỡng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, nâng cao năng lực giữ bình yên địa bàn

Lớp huấn luyện được triển khai theo Kế hoạch số 316 của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2026. Trên cơ sở đó, Công an phường Long Biên đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp học dành cho 124 học viên theo Quyết định số 6172 của Công an thành phố Hà Nội.

Trong thời gian 6 ngày, học viên tham gia chương trình gồm 48 tiết học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Nội dung tập trung vào 5 chuyên đề trọng tâm gồm: xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Công an phường trong công tác nắm tình hình, quản lý nhà nước về ANTT; hỗ trợ bảo vệ hiện trường; huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong công tác phòng thủ dân sự và huấn luyện võ thuật.

Tham gia lớp huấn luyện gồm 124 học viên

Trong đó, chuyên đề võ thuật có thời lượng lớn nhất với 20 tiết nhằm nâng cao thể lực, tác phong, tính kỷ luật và khả năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Bên cạnh đó, chuyên đề chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bố trí 8 tiết, kết hợp giữa truyền đạt kiến thức và thực hành, giúp học viên nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra tại địa bàn.

Theo Công an phường Long Biên, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn dân cư, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Công an phường trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, giữ gìn ANTT và giải quyết các vụ việc phát sinh. Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, cập nhật quy định pháp luật và rèn luyện kỹ năng là yêu cầu cần thiết để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khóa học được tổ chức theo phương châm gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng tính ứng dụng. Giảng viên trực tiếp truyền đạt kiến thức, kết hợp trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế, giúp học viên dễ tiếp thu và có thể vận dụng ngay vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Công an phường Long Biên cũng yêu cầu việc tổ chức lớp học phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Học viên chỉ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học khi tham gia tối thiểu 80% thời lượng chương trình, chấp hành nghiêm nội quy và đạt từ 5 điểm trở lên trong bài kiểm tra cuối khóa. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất kết quả học tập, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của từng học viên.

Để bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch, Công an phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận từ chuẩn bị cơ sở vật chất, triệu tập học viên, quản lý lớp học đến bảo đảm tài liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy và tổng hợp kết quả sau khóa học.

Việc tổ chức lớp huấn luyện không chỉ góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở mà còn tăng cường khả năng phối hợp với Công an phường trong phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ địa bàn dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng quần chúng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân trên địa bàn phường Long Biên.