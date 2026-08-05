Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc

ANTD.VN - Ngày 5-8, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thực hiện nghi thưc chào cờ

Phát huy sức mạnh toàn dân

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Hoàn Kiếm và sự hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy hiệu quả thiết thực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng ngừa tệ nạn xã hội và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Song song với công tác tuyên truyền, việc xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được quan tâm. Các mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò trong công tác tuần tra, phát hiện, tố giác tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Lãnh đạo Công an thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn được gắn chặt với các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hoàn Kiếm năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm phát biểu triển khai kế hoạch giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2026, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đây là nguồn động viên quan trọng để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng phong trào ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần giữ bình yên địa bàn trung tâm của Thủ đô.

Trong thời gian tới, phường Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Cùng với đó, phường tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên các mặt công tác

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoàn Kiếm, đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân phường Hoàn Kiếm đã đạt được trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Ngày hội

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Hoàn Kiếm trong năm 2026 đã được triển khai bài bản, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị thời gian tới, phường Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu giải quyết các vấn đề về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, triển khai hệ thống camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự…

"Tin rằng, từ truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát huy, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô" - Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoàn Kiếm trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoàn Kiếm phát biểu đáp từ

Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố và Công an thành phố để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng Bằng khen cho đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng của các cấp lãnh đạo

"Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo phong trào của phường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự…" - Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cũng đề nghị Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai hiệu quả phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.