Trang bị kỹ năng ngăn ngừa đuối nước

Người dân, đặc biệt là trẻ em, tuyệt đối không tắm, bơi, vui chơi tại khu vực nước sâu, nguy hiểm hoặc nơi đã có biển cảnh báo cấm tắm, bơi lội

Bước vào mùa hè, nhu cầu vui chơi, tắm mát, bơi lội của người dân tăng cao cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Thực tế những năm qua cho thấy, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả đau lòng cho các gia đình và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cũng như sự lơ là trong quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ nhỏ.

Trước thực trạng đó, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 xác định công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần bình tĩnh hô hoán, sử dụng phao, dây, sào hoặc vật nổi để hỗ trợ nạn nhân; tuyệt đối không trực tiếp lao xuống nước khi chưa có kỹ năng cứu nạn an toàn

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không chỉ ở sông, hồ, ao, suối mà còn tại các bể bơi, kênh, mương hoặc khu vực nước sâu. Đáng chú ý, nhiều trường hợp không phải do nạn nhân không biết bơi mà bởi thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm, chủ quan khi xuống nước hoặc lúng túng trong xử lý tình huống bất ngờ.

Để chủ động phòng ngừa, mỗi người dân cần tuyệt đối không tắm, bơi tại khu vực nước sâu, nước chảy xiết, nơi có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc không có lực lượng quản lý, giám sát. Không bơi một mình, không xuống nước khi trời tối, mưa dông, cơ thể mệt mỏi hoặc sau khi sử dụng rượu, bia. Đối với trẻ em, gia đình cần thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, quản lý chặt chẽ; không để trẻ tự ý vui chơi gần ao, hồ, sông, suối và không giao trẻ nhỏ cho trẻ lớn trông coi khi ở khu vực có nguy cơ đuối nước.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng ngừa, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 cũng nhấn mạnh vai trò của việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh cần được hướng dẫn kỹ năng bơi, kỹ năng nổi, kỹ năng thoát khỏi vùng nước nguy hiểm, sử dụng áo phao, phao cứu sinh đúng cách và nhận biết các dấu hiệu mất an toàn. Khi tham gia giao thông đường thủy hoặc vui chơi tại khu vực sông nước, việc mặc áo phao đúng quy định là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trẻ em cần được trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng nổi và sử dụng áo phao đúng cách để phòng ngừa tai nạn đuối nước

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo, khi phát hiện người bị đuối nước, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán người xung quanh hỗ trợ và báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc cơ sở y tế gần nhất. Những người không có kỹ năng cứu nạn dưới nước tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu, tránh nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo. Thay vào đó, cần tận dụng các phương tiện sẵn có như phao cứu sinh, dây, sào, can nhựa, cành cây hoặc các vật nổi để hỗ trợ nạn nhân tiếp cận bờ an toàn.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe, gọi cấp cứu và tiến hành sơ cứu đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của người có chuyên môn. Đặc biệt, người dân không nên áp dụng các phương pháp truyền miệng thiếu căn cứ khoa học, bởi điều này có thể làm chậm "thời gian vàng" cấp cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cứu sống nạn nhân.

Theo Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1, phòng, chống đuối nước không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cùng với sự quan tâm, giám sát của người lớn đối với trẻ em sẽ góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm. Mỗi kỹ năng được trang bị đúng lúc, mỗi hành động xử lý chính xác trong tình huống khẩn cấp đều có thể trở thành "phao cứu sinh", bảo vệ tính mạng của bản thân, người thân và cộng đồng.