ANTD.VN -Sáng 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Đoàn công tác đã đến thăm các điểm bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua tại Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Lai Châu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét, sạt lở đất từ ngày 15 đến ngày 19/7/2026 tại xã Mường Than đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người tử vong, 4 người mất tích, 8 người bị thương.

Trong đó, 04 người chết gồm: Lò Văn Chương, sinh năm 1995; Phạm Xuân Trường, sinh năm 2018; Phạm Thị Liên, sinh năm 1994, cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; Bàn Thị Lai, sinh năm 2016 trú tại Bản Nậm Sáng, xã Mường Than.

Bốn người mất tích: Lường Thị Xương, sinh năm 1981; Đỗ Thị Hoa, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Mai sinh năm 1958; Phạm Bảo Châm, sinh năm 2015; đều trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Lai Châu bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phát hiện nạn nhân Tẩn Văn Cầu (sinh năm 2010, trú tại Bản Quyết Tiến, xã Pắc Ta) tại khu vực bản Khoang, hạ lưu thủy điện Mường Mít. Qua quan sát nhận định trực quan của lực lượng công an, sơ bộ xác định nạn nhân chết trước thời điểm xảy ra lũ quét tại xã Mường Than.

Mưa lũ cũng làm 53 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 20 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị vùi lấp, cuốn trôi; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, trường học và hệ thống điện bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ, cùng 11 máy xúc, 40 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời sơ tán khẩn cấp 1.686 người khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã nghe tỉnh Lai Châu báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân cư và khôi phục các công trình thiết yếu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và các lực lượng trong việc huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, bảo đảm đời sống cho người dân phải sơ tán, khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước, trường học; rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để có phương án bố trí dân cư an toàn, ổn định lâu dài.