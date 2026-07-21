Bắc bộ nắng nóng, Trung bộ lên đến 40 độ C

ANTD.VN - Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C, trong khi khu vực Trung bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 40 độ C ở nhiều nơi.

Đêm qua và sáng sớm nay 21/7, khu vực vùng núi, trung du Đông Bắc bộ, Lào Cai và Quảng Ninh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như Cốc Mỳ, Lào Cai; Cao Bồ, Tuyên Quang; Pắc Ta, Lai Châu…

Trong ngày hôm nay, khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ theo dự báo hôm nay và vài ngày tới có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 33-35 độ C nhưng độ ẩm không khí cao khiến thời tiết oi nóng. Trong ngày có thể xuất hiện mưa giông rải rác.

Đồng bằng Bắc bộ nắng nóng nhẹ với mức nhiệt khoảng 35 độ C, Trung bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt lên đến 40 độ C ở nhiều nơi

Trong khi đó, hôm qua khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C

Trong hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%;

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C.

Ngày 22/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%

Còn trên biển khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác.

Ngày và đêm 21/7, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.