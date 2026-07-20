Bắc bộ mưa giông lớn chưa dứt, Trung bộ nắng nóng

ANTD.VN - Trong khi khu vực vùng núi phía Bắc và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa giông lớn trong những ngày tới thì khu vực Trung bộ nắng nóng tái xuất và dự báo còn kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 20/7, khu vực vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 19/7 đến 3 giờ ngày 20/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Nậm Hàng 2 (Lai Châu) 52,6mm, Bum Nưa (Lai Châu) 51,8mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 43,4mm, Chế Tạo 1 (Lào Cai) 46,4mm…

Ngày và đêm nay 20/7, khu vực vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70 mm/3 giờ).

Khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa giông trong những ngày tới

Ngoài ra, ngày và đêm 20/7, các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi miền Bắc mưa lớn thì miền Trung lại có nắng gắt. Trong ngày 19/7, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại các khu vực miền Trung có nơi trên 38 - 39 độ như các trạm: Đà Nẵng 38,5 độ C, Tam Kỳ (Quảng Ngãi) 39,4 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C…

Dự báo, từ ngày 20 – 21/7, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Từ ngày 22/7 nắng nóng ở Trung bộ có khả năng dịu dần.

Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 19 – 20/7, trên các sông ở khu vực miền Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ từ 2 - 4 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có sông trên BĐ2; thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở trên mức BĐ1. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực miền Bắc.