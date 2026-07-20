Năm người tử vong, 8 nạn nhân cấp cứu vì khí độc ở trang trại lợn: Cảnh báo "sát thủ vô hình" H₂S

ANTD.VN - Vụ ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa khiến 5 người tử vong và 8 người phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 20/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đêm 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp 8 bệnh nhân nam bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại hầm chứa chất thải của một trang trại chăn nuôi lợn thuộc Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa).

Trong số 13 người gặp nạn, đã có tới 5 trường hợp tử vong do độc tính quá mạnh của khí độc, 8 trường hợp còn lại và người tham gia cứu hộ lập tức được chuyển hướng khẩn cấp về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng cấp cứu ngộ độc.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết cả 8 bệnh nhân đều là nam giới, từ 32 đến 46 tuổi, là nhân viên của công ty chăn nuôi lợn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là một bể chứa nước phân khép kín có kích thước sâu 2m, rộng 2m và dài 3m, nhưng miệng bể chỉ rộng hơn 1m. Trong không gian tù túng này, các vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ đã sản sinh ra lượng khí độc sunphua hydro (H₂S) khổng lồ.

Khi một nam nhân viên sẩy chân rơi xuống và bất tỉnh, các đồng nghiệp theo phản xạ tự nhiên đã lập tức lao xuống cứu hoặc thò đầu sâu vào miệng bể để kéo nạn nhân lên mà không hề có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào. Hậu quả là chuỗi tai nạn dây chuyền xảy ra, các nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có hai người trực tiếp xuống bể với dây bảo hiểm buộc vào người. Tuy nhiên, ngay khi tiếp cận nạn nhân, cả hai nhanh chóng xuất hiện triệu chứng khó chịu rồi bất tỉnh, rất may được kéo lên kịp thời nên hồi tỉnh sau vài phút. Sáu trường hợp còn lại tham gia kéo nạn nhân từ phía trên miệng bể.

Khi nhập viện, các bệnh nhân đều tỉnh táo nhưng đau đầu, một số bị kích ứng mắt, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic và tiêu cơ vân. Hiện tất cả đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, H₂S là loại khí cực độc, có cơ chế gây ngộ độc tương tự xyanua khi ức chế quá trình hô hấp tế bào, khiến não, tim và các cơ quan nhanh chóng thiếu oxy. Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng khi nồng độ tăng cao, H₂S làm tê liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân không còn khả năng nhận biết mùi, vì vậy nguy cơ tử vong rất lớn.

Các chuyên gia gọi tình trạng ngộ độc cấp H₂S trong không gian kín là “hội chứng búa tạ ở lò mổ”, bởi người hít phải có thể bất tỉnh gần như ngay lập tức và ngừng hoạt động các cơ quan quan trọng.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cũng lưu ý nhiều người vẫn nhầm tưởng các vụ ngạt trong hầm biogas, giếng hoặc bể chứa chất thải là do khí metan. Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân gây tử vong nhanh nhất thường là khí H₂S. Những tai nạn tương tự vẫn tái diễn hằng năm tại các bể chứa phân, bể rác, cống ngầm, giếng, hầm chứa cá trên tàu biển và nhiều không gian kín khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở Ninh Bình, yêu cầu kích hoạt báo động đỏ toàn viện và huy động các chuyên khoa như Trung tâm Chống độc, Hồi sức tích cực, Truyền nhiễm, Chấn thương và Chẩn đoán hình ảnh phối hợp điều trị.

Các cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được triển khai ngay tại giường bệnh nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, không chỉ xử trí ngộ độc khí H₂S mà còn tầm soát chấn thương do ngã và nguy cơ nhiễm trùng. Theo bệnh viện, sức khỏe các bệnh nhân hiện đã có dấu hiệu cải thiện so với thời điểm nhập viện.

Qua vụ việc, Trung tâm Chống độc khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu người tại các hầm, bể chứa, giếng hoặc không gian kín khi chưa có đầy đủ phương tiện bảo hộ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần nhanh chóng mở thông thoáng khu vực, sử dụng quạt hoặc bơm khí sạch để đẩy khí độc ra ngoài. Người tham gia cứu hộ chỉ được tiếp cận khi có mặt nạ phòng độc kèm bình dưỡng khí hoặc các thiết bị bảo hộ chuyên dụng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo trước khi xuống làm việc tại hầm biogas, bể chứa chất thải, cống ngầm hoặc các không gian kín, cần thông gió đầy đủ, kiểm tra nồng độ khí độc và chỉ làm việc khi đã bảo đảm điều kiện an toàn. Đây là biện pháp quan trọng để phòng tránh những tai nạn ngộ độc khí H₂S có thể cướp đi nhiều sinh mạng chỉ trong tích tắc.