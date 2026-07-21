Tin quảng cáo "chữa trĩ không đau" người đàn ông phải phẫu thuật tạo hình hậu môn

ANTD.VN - Sau điều trị trĩ tại một phòng khám tư vì tin quảng cáo "không đau, không cần nằm viện", người đàn ông 46 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật tạo hình hậu môn phức tạp để khắc phục biến chứng.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bệnh nhân

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thông tin về một trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng sau điều trị bệnh trĩ tại phòng khám tư.

Bệnh nhân là ông Đ.V.H. (64 tuổi), mắc bệnh trĩ hơn 20 năm. Trước đó, ông từng áp dụng nhiều phương pháp điều trị nhưng không cải thiện, gồm tiêm xơ, thắt vòng cao su và đốt trĩ.

Do bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, khi xem quảng cáo về phương pháp điều trị trĩ "không đau, không cần nằm viện, có thể về ngay trong ngày" của một phòng khám tư, ông đã quyết định thực hiện thủ thuật tại đây.

Hai tháng sau can thiệp, ông phải nhập viện trong tình trạng hẹp hậu môn nặng. Mỗi lần đi đại tiện đều đau đớn, khó khăn.

BSCKII Phạm Phúc Khánh, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết người bệnh bị chít hẹp hậu môn do biến chứng sau thủ thuật điều trị trĩ tại phòng khám tư.

Sau khi thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn để khắc phục tình trạng chít hẹp.

Theo BS Khánh, tạo hình hậu môn là kỹ thuật phức tạp do vùng hậu môn luôn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. So với tạo hình ở các vị trí khác trên cơ thể, phẫu thuật tại khu vực này đòi hỏi chuyển vạt chính xác nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử vạt hoặc tái hẹp sau mổ.

Sau phẫu thuật, lòng hậu môn của bệnh nhân được mở rộng khoảng 70% so với trước mổ, qua đó cải thiện chất lượng sinh hoạt cá nhân.