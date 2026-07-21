Hà Nội: Trên 90.100 trường hợp đã hoàn thành ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

ANTD.VN - Tính đến sáng nay, 21-7, toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/ 92.364 trường hợp cần thực hiện để hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, đạt 97,55%...

Cán bộ BHXH TP Hà Nội tham gia các tổ lưu động đến từng nhà dân để hỗ trợ các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH già yếu, đi lại khó khăn..

Ngày 21-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội thông tin, thực hiện Kế hoạch 271/KH-UBND ngày 10-7-2026 của UBND Thành phố về tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn đối với người hưởng trên địa bàn thành phố, toàn ngành BHXH thành phố đã tích cực vào cuộc.

Công tác hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục ủy quyền hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH được BHXH thành phố thực hiện nhanh chóng, bài bản, triển khai đồng bộ trên tất cả các xã, phường.

Đơn cử, ngay trong ngày 10-7-2026, khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, BHXH TP Hà Nội đã ban hành Công văn yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các cơ sở khẩn trương phối hợp với các Bưu điện Trung tâm rà soát, tổng hợp danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chưa bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định để gửi UBND các xã, phường.

BHXH TP Hà Nội cũng sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để rà soát, phối hợp với UBND xã, phường phân loại chính xác 6 nhóm đối tượng nhằm phục vụ cho việc triển khai các hình thức hỗ trợ.

Đặc biệt, BHXH TP Hà Nội cũng tập trung tối đa nhân lực tiếp nhận, giải quyết theo quy định đối với các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH già yếu, người gặp khó khăn trong đi lại có nhu cầu được chi trả tại nơi cư trú, cử cán bộ đầu mối, cán bộ tham gia Tổ Hành chính công xung kích triển khai các tổ lưu động đến trực tiếp từng nhà dân để hỗ trợ…

Cùng đó, BHXH thành phố phối hợp với các ngân hàng thương mại, Bưu điện và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động trên 16.322 người hưởng đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo hình thức ủy quyền chuyển sang nhận chính chủ…

Kết quả đến 8h ngày 21-7, toàn thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/92.364 trường hợp, đạt 97,55%, còn 2.259 trường hợp tiếp tục được BHXH cơ sở phối hợp với các Tổ Hành chính công xung kích và chính quyền địa phương hỗ trợ.

Từ nay đến hết ngày 25-7, BHXH TP Hà Nội và các đơn vị liên quan sẽ dồn toàn lực xử lý 2.259 trường hợp còn lại

Trong đó, 15 BHXH cơ sở (bao gồm 74 xã, phường) đã hoàn thành 100% bổ sung văn bản ủy quyền cho toàn bộ người dân thuộc diện cần thực hiện, gồm: Thạch Thất, Thanh Oai, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Đông Anh, Ứng Hòa, Tây Tựu, Đan Phượng, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm và nhóm thuộc BHXH thành phố quản lý (bao gồm: Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa).

Các BHXH cơ sở còn lại có số lượng rất ít hồ sơ như: Hoàng Mai còn 01 trường hợp, Từ Liêm còn 16 trường hợp, Hoàn Kiếm 19 trường hợp, Sơn Tây 22 trường hợp, Phú Xuyên 67 trường hợp.

Trong các ngày còn lại của đợt cao điểm (đến hết ngày 25-7-2026), BHXH TP Hà Nội quyết tâm phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan dồn toàn lực xử lý 2.259 trường hợp còn lại (chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành).

BHXH TP Hà Nội cũng thông tin, sau đợt cao điểm (sau 25-7-2026), căn cứ tình hình thực tiễn, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì cơ chế rà soát thường xuyên; tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ các trường hợp phát sinh, bảo đảm 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn Thủ đô được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội an toàn, thông suốt và kịp thời.