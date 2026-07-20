Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội khẩn nguy sân bay Nội Bài, Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Nội Bài, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 và nhiều lực lượng, bộ phận thuộc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

Buổi diễn đã tập huy động 350 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thuộc các đơn vị và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tình huống giả định Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhận được thông tin từ Đài kiểm soát không lưu thông báo về việc tàu bay của Hãng hàng không X, số hiệu chuyến bay X…, sau khi tổ bay thả càng, đèn tín hiệu báo vị trí thả càng bên phải không sáng, tổ bay xin trợ giúp mặt đất dự kiến hạ cánh lúc 09h40, bay thông trường để kiểm tra càng và bay tiêu dầu.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã kích hoạt phương án khẩn nguy hoàn toàn, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tại vị trí tập kết để ứng phó tình huống khẩn nguy, đồng thời gọi điện báo Trung tâm chỉ huy 114 cung cấp thông tin về tình huống khẩn cấp và yêu cầu lực lượng hỗ trợ.

Các lực lượng triển khai đội hình phun nước dập tắt đám cháy

Đến 9 giờ 40 phút, tàu bay hạ cánh trên đường cất hạ cánh 11R/29L, áp suất thủy lực giảm nên không thả được càng chính hoàn toàn, sau khi tiếp đất xả đà bị sập hai càng chính, do ma sát thân tàu bay với đường CHC dẫn đến phát tia lửa và gây cháy, tàu dừng tại cuối đường cất hạ cánh và mất khả năng tự di chuyển. Trên tàu bay có 185 hành khách, 2.000 kg hàng hóa (không có hàng hóa nguy hiểm) cùng 8 phi hành đoàn (02 phi công và 6 tiếp viên).

Lực lượng cứu nạn triển khai đội hình phun nước tạo lối thoát nạn cho hành khách

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 đã điều động các đơn vị Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, 1 xe tham gia chữa cháy cứu nạn, tiếp cận phía trước bên trái tàu bay 1 góc 45 độ triển khai phun nước lăng giá ngăn cháy, triển khai đội hình 02 lăng B phun nước làm mát bảo vệ thân tàu bay, tạo lối thoát nạn cho hành khách và phi hành đoàn, nhân viên triển khai phương tiện cứu nạn cứu hộ. Các xe chữa cháy còn lại thường trực sẵn sàng đảm bảo cấp sân bay.

Đội khẩn nguy Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng hiệp đồng với Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nội Bài và xin lệnh xuất 2 xe chữa cháy xử lý tình huống.

Các đại biểu tham dự và chứng kiến buổi diễn tập phương án

Các lực lượng khác của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và các thành phần liên quan triển khai thông tin, thực hiện công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ và tổ chức di dời tàu bay mất khả năng di chuyển theo phương án.

Sau một thời gian nỗ lực hiệp đồng tác chiến triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển đến khoảng 11 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy đã được các lực lượng dập tắt hoàn toàn, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, kịp thời sơ tán hàng hoá tới nơi tập kết an toàn.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án

Cuộc diễn tập khẩn nguy không chỉ là một buổi trình diễn mà là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp tác chiến chuyên nghiệp giữa các lực lượng. Thành công của buổi diễn tập đã giúp nâng cao kỹ năng thực chiến cho đội ngũ nhân sự, tối ưu hóa các quy trình khẩn nguy trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là bệ đỡ vững chắc, giữ gìn sự bình yên và an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay đi và về trên bầu trời Nội Bài.