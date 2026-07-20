'Thỏa lòng mong ước 56 năm': Bức thư gửi những người chiến sĩ Công an vì dân

ANTD.VN - Có những bức thư không chỉ được viết bằng mực trên giấy, mà còn được viết bằng sự biết ơn sau những giọt nước mắt đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ...

Đầu tháng 7-2026, Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) nhận được một lá thư đặc biệt. Nét chữ nắn nót, mộc mạc trên những trang giấy ô ly kể lại một câu chuyện giản dị nhưng khiến bất cứ ai đọc cũng không khỏi xúc động.

Tiêu đề của lá thư là: "Thỏa lòng mong ước 56 năm". Đó là mong ước của một gia đình liệt sĩ, mong ước được góp một mẫu ADN nhỏ bé để hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hành trình không dễ dàng của một mẫu ADN

Ngày 2-7 vừa qua, trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và hồ sơ cấp căn cước cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cán bộ Công an phường Ngọc Hà đến nhà ông Bùi Công Khanh, có mẹ là chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn An, trú tại ngõ 57/82 Kim Mã.

Lá thư viết tay cảm ơn các chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà của ông Bùi Công Khanh

Tuổi đã cao, sức đã yếu. Đôi bàn tay của cụ đã nhiều lần phải phẫu thuật nên dấu vân tay gần như không còn rõ. Việc chụp ảnh, lấy dấu vân tay rồi thu nhận mẫu ADN đều gặp rất nhiều khó khăn.

Có lúc, chính người thân trong gia đình cũng lo lắng rằng chuyến đi này sẽ không mang lại kết quả. Thế nhưng, những người chiến sĩ Công an không bỏ cuộc. Họ kiên nhẫn động viên, trấn an cụ bà. Họ thay đổi nhiều phương án, thử nhiều cách khác nhau để việc thu nhận mẫu được thực hiện đúng quy trình nhưng vẫn bảo đảm sức khỏe cho người được lấy mẫu.

Sau gần 10 phút nỗ lực, điều mà cả gia đình mong mỏi đã thành hiện thực. Mẫu ADN cuối cùng cũng được thu nhận thành công. Khoảnh khắc ấy, có lẽ không chỉ là hoàn thành một quy trình nghiệp vụ. Đó còn là việc giữ lại cho gia đình một niềm hy vọng sau 56 năm chờ đợi.

Chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà nhận lá thư cảm ơn từ thân nhân liệt sĩ

Trong thư gửi Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà, ông Bùi Công Khanh - thân nhân gia đình - xúc động viết: "Do tuổi cao, sức yếu, vân tay đã mờ và ảnh căn cước cũng không thể chụp được khuôn mặt bà và gia đình vô cùng lo lắng, sợ rằng nếu không thực hiện được thì chuyến đi lấy mẫu này sẽ không đạt kết quả".

Ông kể, trước tình huống ấy, đồng chí Cảnh sát khu vực Trần Văn Lân cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tận tình động viên, kiên trì hỗ trợ, liên tục thử nhiều phương pháp khác nhau.

Sau khoảng 10 phút thử đi thử lại, việc thu nhận đã thành công. Sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các đồng chí cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã để lại trong gia đình chúng tôi sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Gia đình cảm ơn bởi trong suốt quá trình ấy, họ cảm nhận được sự chân thành của những người chiến sĩ Công an.

"Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ chân tình của các đồng chí đã dành cho các thân nhân liệt sĩ như người thân ruột thịt, thật ấm lòng người..." - những dòng chữ mộc mạc ấy khiến lá thư trở nên đặc biệt hơn bất cứ lời khen nào.

Cuối thư, ông Bùi Công Khanh gửi lời chúc tới Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, tận tụy phục vụ nhân dân.

Một việc làm nhỏ, một ý nghĩa lớn

Đối với những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ là công việc thường xuyên trong đợt cao điểm.

Nhưng phía sau mỗi mẫu ADN là một gia đình đã chờ đợi hàng chục năm, là một người mẹ, người chị, người em vẫn chưa nguôi nỗi đau vì chưa biết nơi yên nghỉ của người thân.

Công an phường Ngọc Hà nâng niu lá thư như một phần thưởng vô giá

Mỗi lần kiên trì thêm vài phút, mỗi lời động viên nhẹ nhàng, mỗi thao tác cẩn trọng đều có thể giúp giữ lại cơ hội đoàn tụ cho một gia đình.

Lá thư mang tên "Thỏa lòng mong ước 56 năm" vì thế không chỉ là lời cảm ơn gửi đến Công an phường Ngọc Hà. Đó còn là sự ghi nhận đối với hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, biết lắng nghe, biết sẻ chia và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Chia sẻ về bức thư cảm ơn của gia đình thân nhân liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không đơn thuần là sự ghi nhận sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là nguồn động viên để tiếp tục cống hiến.

"Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận thành công không chỉ là một dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà phía sau đó là niềm hy vọng, là sự mong ngóng của biết bao gia đình đã chờ đợi hàng chục năm để được đón người thân trở về. Vì vậy, chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bằng cả trách nhiệm và sự đồng cảm, coi thân nhân liệt sĩ như chính người thân của mình, kiên trì hỗ trợ đến cùng, không để bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào làm lỡ đi cơ hội của người dân", Trung tá Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, mỗi lời cảm ơn, mỗi nụ cười hay ánh mắt xúc động của người dân chính là phần thưởng quý giá nhất đối với cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là động lực để Công an phường Ngọc Hà tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Trong những ngày toàn lực lượng Công an nhân dân hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), bức thư mang tên "Thỏa lòng mong ước 56 năm" càng trở nên ý nghĩa. Không phải những chiến công lớn hay những trận đánh cam go, mà chính những việc làm bình dị, tận tâm trong từng nhiệm vụ vì nhân dân đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân anh hùng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác, để mỗi việc làm hôm nay không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình, tiếp nối đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Có những phần thưởng không đến từ những tấm bằng khen. Có những lời động viên không cần sân khấu để cất lên. Đôi khi, chỉ một lá thư viết bằng nét chữ run run của người dân cũng đủ để khẳng định rằng: ở nơi ấy, những người chiến sĩ Công an đã thực sự bước vào trái tim nhân dân bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm và bằng lòng nhân ái.