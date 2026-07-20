Không để cánh diều trở thành hiểm họa đối với an toàn bay

ANTD.VN - Trước tình trạng người dân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên thả diều tại khu vực gần Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về những nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn hoạt động hàng không, đồng thời vận động mỗi người dân chung tay ngăn chặn các hành vi có thể gây mất an toàn bay.

Công an xã Nội Bài xử lý trường hợp vi phạm thả diều khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài

Không ít người vẫn cho rằng việc thả diều là một trò chơi dân gian vô hại. Thế nhưng, tại những khu vực nằm trong hành lang an toàn của sân bay, chỉ một cánh diều nhỏ cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Đó cũng là lý do thời gian qua, Công an xã Nội Bài đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và cảnh báo người dân về những nguy cơ từ hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời và các vật thể có khả năng bay lên không trung tại khu vực gần Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Là địa bàn tiếp giáp Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, nhiều khu vực của xã Nội Bài nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động cất, hạ cánh của máy bay. Theo Công an xã Nội Bài, nếu diều hoặc dây diều vướng vào động cơ, cánh hoặc kính buồng lái, tàu bay có thể phải thay đổi phương án khai thác, hủy hoặc hoãn chuyến bay. Trong những tình huống nghiêm trọng hơn, hành vi này còn có thể uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của hành khách, tổ bay và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Nội Bài đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc bất kỳ vật thể nào có khả năng bay tại khu vực gần sân bay và các khu vực có hoạt động bay. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý thả diều tại các cánh đồng, bãi đất trống nằm trên hướng cất, hạ cánh của tàu bay; đồng thời không sản xuất, mua bán hoặc tổ chức các hoạt động thả diều ở những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý.

Công an xã Nội Bài tuyên truyền, nhắc nhở cháu nhỏ không chơi diều gần khu vực sân bay

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an cũng nhấn mạnh các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hành vi thả diều, bóng bay hoặc các loại đồ chơi có thể bay tại khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay xung quanh sân bay cũng đã được xác định rõ tại Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng và sự an toàn của hàng triệu lượt hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài mỗi năm.

Tờ rơi tuyên truyền của Công an xã Nội Bài

Công an xã Nội Bài kêu gọi người dân tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng nâng cao ý thức, không thực hiện hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc các vật thể bay tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Mỗi người dân hãy trở thành một "tuyên truyền viên" góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và xây dựng địa phương văn minh, an toàn.

Thông điệp mà lực lượng Công an xã Nội Bài gửi gắm rất rõ ràng và cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân: "Một cánh diều nhỏ có thể gây hậu quả rất lớn. Không thả diều gần sân bay là trách nhiệm của mỗi người dân vì sự an toàn của cộng đồng".