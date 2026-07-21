Tri ân người có công, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20-7, Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi (Hà Nội) phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường và Đoàn Thanh niên Công an phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Những phần quà được trao tận tay các gia đình tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sĩ

Đến từng gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Hoạt động tri ân là việc làm thường xuyên được Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi và Công an phường duy trì, thể hiện sự quan tâm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động tri ân là việc làm thường xuyên được Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi và Công an phường duy trì

Đối với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên Công an phường Phúc Lợi, mỗi chuyến thăm, mỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" còn là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân; từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", thời gian tới, Công an phường Phúc Lợi sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo người có công, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.