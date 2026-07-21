Virus Adeno gia tăng ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo phòng lây nhiễm

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết hiện nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục; tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.

Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Vi rút Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp, nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do vi rút Adeno. Người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Virus cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, hiện đang là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người, trong đó trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội.

Đây là điều kiện làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt hoặc kính áp tròng. Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, cần vệ sinh mắt đúng cách bằng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần và rửa tay sạch sau khi chăm sóc mắt.

Bộ Y tế lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc phối hợp hoặc thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc không đúng có thể kéo dài thời gian mắc bệnh, gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng đến thị lực. Đồng thời, không đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.

Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, kèm sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng cá nhân và không đến bể bơi. Trẻ đang có triệu chứng nên nghỉ ngơi tại nhà nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác; việc đi học trở lại cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của cơ sở y tế, nhà trường.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, mi mắt sưng nề, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc khi trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn, bỏ bú hay triệu chứng nặng lên, không cải thiện. Trẻ sơ sinh có biểu hiện đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt cần được đưa đi khám ngay.

Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, Cục Phòng bệnh đề nghị tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm trường hợp có sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa; bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn tại các bể bơi theo quy định.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình bệnh do virus Adeno và các bệnh truyền nhiễm lưu hành; kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.