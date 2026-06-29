Chủ tịch BIDV: Một Thủ đô hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng

ANTD.VN - Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Ngân hàng BIDV cho rằng, một Thủ đô hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô đầu tư, mà còn bằng chất lượng sống, chất lượng môi trường, khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và sinh thái…

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tham luận

Tham luận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào sáng 29-6, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình bày tỏ niềm vinh hạnh khi được Hà Nội tin tưởng giao cho FPT dự án Công viên Công nghệ số Tây Tựu.

“Nhìn vào bản Quy hoạch 100 năm, tôi tự hỏi: Điều gì sẽ quyết định vị thế của Hà Nội trong một thế kỷ tới? Bản quy hoạch đã đưa ra câu trả lời không thể thuyết phục hơn: Lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi” – ông Trương Gia Bình nói.

Theo Chủ tịch FPT, tầm nhìn này hoàn toàn đồng điệu với lời kêu gọi của Tổng Bí thư về việc khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc trong "Kỷ nguyên vươn mình" và chỉ đạo của Chính phủ về việc Hà Nội phải đi đầu xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại. Hà Nội đang chứng minh vị thế trái tim của cả nước, tích cực dẫn đầu hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia.

“Nhìn ra thế giới, những siêu đô thị như Tokyo hay Seoul vươn tầm toàn cầu đều nhờ đi trước thời đại trong việc hội tụ giữa không gian số và không gian di sản. Định vị năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành Viên ngọc tri thức toàn cầu” – ông Trương Gia Bình nói thêm.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham dự hội nghị

Để hiện thực hóa quy hoạch, Chủ tịch FPT kiến nghị thành phố Hà Nội đầu tư cho nguồn nhân lực số và Phổ cập kỹ năng số; đưa Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành "Phòng thí nghiệm sống" của thành phố và xa hơn là khu vực.

“Nếu chúng ta có hàng triệu người nắm vững và vận dụng AI, công nghệ vào công việc, cuộc sống, Hà Nội sẽ là cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD” – ông Trương Gia Bình nói. Đồng thời lãnh đạo FPT cũng cam kết sẽ dành tổng lực về trí tuệ, công nghệ và nguồn lực, đồng hành cùng Hà Nội để đưa bản quy hoạch này thành hiện thực.

Cũng phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Ngân hàng BIDV cho rằng, đối với một quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, điều cần thiết không chỉ là nguồn vốn lớn, mà còn là một hệ sinh thái tài chính đủ chiều sâu, đủ năng lực cấu trúc các dòng vốn trung và dài hạn, đủ khả năng đồng hành với các chương trình chuyển đổi lớn, và đủ tầm nhìn để kết nối mục tiêu tăng trưởng với yêu cầu phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tiêu biểu trong nước và quốc tế

Đại diện cho hệ thống các ngân hàng thương mại, lãnh đạo BIDV cam kết đồng hành cùng Hà Nội trên 3 định hướng hành động trọng tâm, gồm: hiệp lực kiến tạo nguồn lực tài chính quy mô lớn, dài hạn và bền vững cho các công trình trọng điểm và dự án chiến lược của Thủ đô; đồng hành cùng Hà Nội trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và hệ sinh thái doanh nghiệp số có sức cạnh tranh cao; dẫn dắt dòng vốn xanh, tài chính bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.

“Một Thủ đô hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô đầu tư, mà còn bằng chất lượng sống, chất lượng môi trường, khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và sinh thái…

Ở tầm nhìn 100 năm, quy hoạch của Hà Nội không chỉ là câu chuyện của không gian, hạ tầng hay đô thị; sâu xa hơn, đó là câu chuyện về kiến tạo một cực phát triển mới cho quốc gia, một biểu tượng mới cho khát vọng Việt Nam trong thế kỷ XXI” – ông Lê Ngọc Lâm nói.

Ngoài ra, hội nghị còn nghe tham luận từ đại diện một số tập đoàn nước ngoài như Samsung Hàn Quốc, Sumitomo Nhật Bản…