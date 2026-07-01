BIDV phối hợp vận hành khai trương hệ thống giao dịch các-bon

ANTD.VN - Ngày 29/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với các cơ quan quản lý tổ chức vận hành khai trương hệ thống giao dịch các-bon trong nước. Trước đó, BIDV đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận làm Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam.

Hệ thống ngân hàng thanh toán cho thị trường các-bon (BIDV Carbon Settlement Network - CSN) được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại của BIDV, kế thừa những kinh nghiệm vận hành và năng lực xử lý đã được kiểm chứng từ Hệ thống thanh toán cổ phiếu cơ sở mà BIDV đã vận hành an toàn, thông suốt trong hơn hai thập kỷ.

Ông Phạm Quang Tùng, Ủy viên HĐQT đại diện BIDV cùng Lãnh đạo các Cơ quan quản lý thực hiện nghi thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên của Sàn giao dịch các-bon trong nước.

BIDV CSN được thiết kế để tự động xử lý toàn bộ luồng nghiệp vụ và chỉ thị thanh toán, kết nối trực tiếp với hệ thống của các Thành viên lưu ký và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Hệ thống được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: (i) tự động hóa cao, xử lý giao dịch theo thời gian thực trong ngày giao dịch; (ii) liên thông, minh bạch với hệ thống đăng ký, giao dịch và lưu ký các-bon; và (iii) an toàn, tin cậy với cơ chế quản lý rủi ro và kiểm soát giao dịch chặt chẽ.

Qua đó, BIDV CSN tạo lập hạ tầng thanh toán hiện đại, giúp dòng tiền của các chủ thể tham gia thị trường các-bon được luân chuyển nhanh chóng, minh bạch, an toàn và hiệu quả, góp phần bảo đảm hoạt động của thị trường các-bon trong nước diễn ra thông suốt và bền vững.

Đại diện lãnh đạo BIDV cùng đại diện lãnh đạo VSDC và HNX tham dự Lễ Khai trương.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong những năm gần đây, hệ thống định giá và hệ thống giao dịch phát thải đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của “tăng trưởng xanh” trên toàn cầu. Không chỉ tạo động lực cắt giảm phát thải với chi phí thấp nhất cho nền kinh tế, thị trường các-bon còn góp phần huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Do đó, hệ thống BIDV CSN được chính thức vận hành trên thị trường các-bon đã trở thành một trong các hệ thống thanh toán quan trọng cho thị trường tài chính Việt Nam, khẳng định sự đóng góp của BIDV nói riêng và của ngành ngân hàng nói chung vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, đồng hành cùng Chính phủ kiểm soát phát thải, tạo động lực kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch.

Kết thúc phiên giao dịch ngày khai trương, SGDCK Hà Nội ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 1.210 tấn CO2e. Mức giá giao dịch gần nhất đạt 130.000 đồng/tấn CO2e. Các giao dịch đều được hoàn tất thanh toán tự động tức thời, đảm bảo thời gian và quy trình xử lý giao dịch theo quy định.