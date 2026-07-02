Ông Nguyễn Văn Toàn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương đã được điều động về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Toàn

Sáng 2-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Thành ủy.

Theo đó, tại Quyết định số 2015-QĐ/TU ngày 26-6-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1975), Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, việc kiện toàn công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Văn Toàn hứa sẽ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp công tác, sâu sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.