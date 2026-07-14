Bí mật phía sau quyết định mặc áo xanh của Argentina ở bán kết World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Argentina sẽ ra sân trong bộ áo xanh sân khách, khi chạm trán tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 lúc 2h00 sáng 16-7. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã chủ động gửi đề nghị tới FIFA và nhanh chóng nhận được sự chấp thuận. Quyết định này gợi lại những ký ức đẹp nhất trong lịch sử La Albiceleste.

Theo danh sách trang phục được FIFA công bố, tuyển Anh - đội được xếp là chủ nhà trên lý thuyết - sẽ sử dụng áo trắng truyền thống, quần xanh đậm. Ở phía đối diện, Argentina sẽ thi đấu với áo xanh đậm, quần đen và tất đen.

Theo báo chí Argentina, AFA đã chủ động đề nghị FIFA cho phép sử dụng trang phục sân khách ở trận bán kết và nhận được cái gật đầu từ cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

Bộ áo xanh may mắn của Argentina

Đây mới là lần thứ hai Argentina khoác bộ áo xanh tại World Cup 2026. Lần đầu tiên là chiến thắng 3-1 trước Jordan ở vòng bảng, trận đấu mà Lionel Messi cùng các đồng đội thi đấu đầy thuyết phục.

Quy định của FIFA khiến Argentina phải đổi màu áo

Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng Argentina gần như không có lựa chọn nào khác.

Theo quy định của FIFA, Anh là đội chủ nhà trên danh nghĩa nên được quyền ưu tiên chọn trang phục. Khi Tam sư sử dụng áo trắng truyền thống, Argentina buộc phải tránh mặc bộ áo sọc trắng - xanh da trời quen thuộc nhằm hạn chế sự trùng lặp về màu sắc.

Vì vậy, phương án sử dụng áo sân khách gần như là lựa chọn bắt buộc. Đề nghị của AFA được cho chủ yếu mang tính xác nhận với FIFA về bộ trang phục sẽ sử dụng trong trận đấu.

Áo xanh gắn với những chiến thắng lịch sử trước tuyển Anh

Dù xuất phát từ yếu tố kỹ thuật, bộ áo xanh vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ Argentina, nhất là khi đối thủ là tuyển Anh.

Đó chính là màu áo Diego Maradona mặc ở trận tứ kết World Cup 1986 trên sân Azteca. Hôm đó, huyền thoại Argentina ghi hai trong những bàn thắng nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Một là pha lập công gây tranh cãi mang tên "Bàn tay của Chúa". Bàn còn lại là màn độc diễn vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đánh bại thủ môn Peter Shilton - tác phẩm vẫn được FIFA bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Argentina thắng 2-1, sau đó tiến thẳng đến chức vô địch thế giới.

Màu áo xanh huyền thoại mà Diego Maradona mặc trong trận gặp Anh ở tứ kết World Cup 1986

Ít người biết rằng bộ áo xanh huyền thoại ấy được ban huấn luyện Argentina mua gấp chỉ vài giờ trước trận đấu. Huy hiệu và số áo đều được may thủ công ngay trước giờ bóng lăn, tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất lịch sử World Cup.

Điềm lành tiếp tục ở World Cup 1998

Bộ trang phục màu xanh cũng gắn với một chiến thắng đáng nhớ khác trước tuyển Anh.

Ở vòng 1/8 World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trước khi Argentina thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu. Trận đấu ấy nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau pha va chạm cùng Diego Simeone.

Đó cũng là lần gần nhất Argentina đánh bại Anh tại World Cup.

Trận Anh vs Argentina ở vòng 1/8 World Cup 1998

Tính đến trước trận bán kết năm nay, hai đội đã gặp nhau năm lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh thắng ba trận vào các năm 1962, 1966 và 2002, còn Argentina thắng hai lần - trùng hợp đều trong những trận họ mặc áo xanh sân khách, ở các kỳ World Cup 1986 và 1998.

Cuộc tái đấu đầy duyên nợ

Màn so tài trên sân Atlanta sẽ là lần đầu tiên Argentina và Anh gặp nhau ở một trận bán kết World Cup.

Đội bóng của Lionel Scaloni đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962. Trong khi đó, tuyển Anh quyết chấm dứt cơn khát danh hiệu thế giới kéo dài từ chức vô địch trên sân nhà năm 1966.

Dù màu áo không quyết định kết quả, với người Argentina, bộ trang phục xanh luôn gắn liền với những chiến thắng lịch sử trước Tam sư. Và ở trận bán kết World Cup 2026, Messi cùng các đồng đội sẽ hy vọng "lá bùa may mắn" ấy một lần nữa phát huy tác dụng.