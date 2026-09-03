Bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tại cửa hàng tạp hóa

ANTD.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại cửa hàng tạp hóa.

Chỉ sau hơn 4 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Hải An, Hải Phòng các đơn vị nghiệp vụ và Công an một số tỉnh, thành phố điều tra làm rõ, truy bắt thành công đối tượng người nước ngoài gây ra vụ cướp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra bước đầu xác định: tháng 6-2026, Zhang Peng Ju nhập cảnh vào Việt Nam, đi lại và lưu trú ở nhiều nơi. Sau đó, đối tượng về Hải Phòng, thuê trọ tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, Hải Phòng với mục đích tìm việc làm.

Do không có công việc ổn định, không còn tiền chi tiêu và thấy cửa hàng tạp hóa tại đường Đỗ Nhuận, phường Hải An của chị P.T.H (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) có đông khách ra vào mua bán, Zhang Peng Ju đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối 27-8, đối tượng thay trang phục, đeo găng tay, trùm khăn, đeo khẩu trang, mang theo một con dao gọt hoa quả đến phía ngoài cửa hàng, chờ thời cơ gây án. Đến 23h26' cùng ngày, đối tượng ập vào, dùng dao uy hiếp chị N, sau đó lấy toàn bộ số tiền mệnh giá lớn trong ngăn kéo bàn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Zhang Peng Ju đã thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được, bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi nhận dạng và phương tiện di chuyển, lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nhằm qua mắt lực lượng Công an.

Đến ngày 1-9-2026, gã bị bắt giữ tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 145 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Bước đầu, Zhang Peng Ju khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.