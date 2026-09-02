Đồng loạt trên mọi mặt trận, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các trận địa pháo hoa đêm 2-9

ANTD.VN - Xác định là địa bàn trọng điểm, tập trung đông người trong đêm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để người dân và du khách tham dự được bình yên...

Thực hiện phương án của Công an thành phố Hà Nội về “Bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp bảo vệ các trận địa bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trọng tâm tại khu vực tổ chức các trận địa bắn pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9.

Chủ động nắm tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực trọng điểm

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, Công an phường Hoàn Kiếm xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Quốc khánh là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các lực lượng, qua đó bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách vui Tết Độc lập trong không khí an toàn, văn minh.

Các lực lượng bố trí nhiều lớp, bảo đảm ANTT từ vòng ngoài

Theo phương án, hai trận địa bắn pháo hoa được tổ chức tại khu vực phố Lê Thái Tổ và khu vực trước cửa trụ sở Bưu điện Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng. Đây đều là những khu vực trung tâm, dự kiến thu hút đông người dân và du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.

Trước yêu cầu đó, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, lực lượng Quân đội và các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, tạo thế trận bảo vệ liên hoàn, khép kín.

Công tác nắm, dự báo tình hình được triển khai thường xuyên, liên tục, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các lực lượng tập trung bảo đảm an toàn khu vực tổ chức bắn pháo hoa, phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Các chốt bảo đảm an ninh trật tự triển khai từ sớm

Cùng với đó, Công an phường cũng chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh do tập trung đông người; chuẩn bị các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong thời điểm lượng người tập trung về khu vực trung tâm tăng cao.

Các phương án phân tán dòng người, duy trì các tuyến thoát và chủ động điều tiết người dân được tính toán phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hạn chế nguy cơ chen lấn, xô đẩy, bảo đảm an toàn cho nhân dân cũng được triển khai chi tiết theo từng tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ các trận địa pháo hoa, Công an phường Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên toàn địa bàn.

Trong niềm hân hoan của người dân có sự hy sinh ầm thầm của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô

Chỉ huy Công an phường cho biết, đơn vị đã bố trí 2 tổ công tác tuần tra vòng ngoài, nắm chắc tình hình, trong trường hợp phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật sẽ kịp thời trấn áp. Bên trong hồ Hoàn Kiếm, 2 tổ tuần tra mật phục rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phòng ngừa, xử lý các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, đốt pháo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

"Sau 24h ngày 2-9, các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn các nhóm đối tượng tụ tập, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng…" - Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được chú trọng, qua đó chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn trung tâm, nơi tập trung đông người để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra hóa trang cũng nhận nhiệm vụ nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biểu hiện phức tạp, không để xảy ra hoạt động gây mất an ninh, trật tự, phá hoại hoặc lợi dụng các sự kiện đông người để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Bảo đảm giao thông thông suốt

Đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân cũng như hoạt động tổ chức các sự kiện.

Lực lượng chức năng chủ động phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông; căn cứ tình hình thực tế để điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện đi vào những khu vực tập trung đông người khi cần thiết. Các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức bắn pháo hoa được tăng cường lực lượng kiểm soát, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cùng với đó, Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh, buôn bán không đúng quy định; chủ động phòng ngừa việc hình thành các điểm trông giữ phương tiện tự phát, gây mất trật tự đô thị và cản trở giao thông.

Người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm chờ xem màn bắn pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Với phương châm “không để bị động, bất ngờ”, Công an phường Hoàn Kiếm duy trì nghiêm chế độ trực, ứng trực, bảo đảm thông tin liên lạc và cơ chế chỉ huy thống nhất; thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với thực tế.

Các lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ vững lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai bài bản, góp phần mang lại một ngày Tết Độc lập bình yên...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, giao thông và trật tự công cộng; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Và... đúng 21h, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hà Nội trong sự theo dõi hân hoan của hàng vạn người dân Thủ đô. Thời khắc đó - Thời khắc của hòa bình, của độc lập và tự do, những người chiến sĩ Công an vẫn âm thầm, lặng lẽ hy sinh nỗi niềm riêng, để người dân được hưởng trọn không khí an vui, hạnh phúc.