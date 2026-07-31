Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn Cụm thi đua số 16

ANTD.VN - Sáng ngày 31/7/2026, tại Công an xã Quảng Bị, Cụm thi đua số 16 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị. Về phía Cụm thi đua số 16 có Đại úy Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng, Cụm trưởng; Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị, Cụm phó; cùng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của 9 đơn vị trực thuộc gồm: Công an các xã Tam Hưng, Quảng Bị, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hòa, Xuân Mai, Hòa Phú, Trần Phú và Công an phường Chương Mỹ.

Đại úy Bùi Huy Bình – Trưởng Công an xã Tam Hưng, Cụm trưởng cụm thi đua số 16 phát biểu tại hội nghị

Trong nửa đầu năm 2026, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Đến nay, toàn Cụm đã xây dựng, vận hành 2 mô hình kiểm soát an ninh cấp Cụm và 54 mô hình nghiệp vụ cấp xã, phường.

Các mô hình này tập trung tối đa vào công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm hình sự và ứng phó các sự cố cháy nổ tại các khu dân cư. Đối với công tác cải cách hành chính, 100% cán bộ tiếp dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm việc, bảo đảm kho dữ liệu dân cư luôn trong trạng thái "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ Đề án 06.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông – Trưởng Công an xã Quảng Bị, Cụm phó cụm thi đua số 16 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục được quán triệt là nền tảng cốt lõi. Đối với công tác phòng, chống tội phạm, toàn Cụm đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung trấn áp mạnh mẽ tội phạm trộm cắp tài sản, "tín dụng đen", ma túy và tội phạm công nghệ cao....

Về quản lý Nhà nước, yêu cầu đặt ra là siết chặt công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND cùng đẩy mạnh triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 16 - CATP Hà Nội phát biểu tham luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Cụm thi đua số 16 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng Công an các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cụm thi đua số 16 quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026

Phát huy những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 16 quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.