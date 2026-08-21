Đối tượng truy nã đỏ quốc tế giả làm ngư dân vẫn không thoát

Chỉ huy xã Đan Phượng cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và công tác rà soát, xác minh các đối tượng truy nã, đơn vị đã bắt giữ thành công Trần Đình Trung (SN 1997) trú tại xóm 14, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An. Trung là đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.

Đối tượng Trần Đình Trung tại thời điểm bị bắt

Theo tài liệu điều tra, sau khi bỏ trốn, Trần Đình Trung gần như “biến mất” khỏi địa bàn cư trú. Với quyết tâm thanh loại đối tượng truy nã, Công an xã Đan Phượng đã kiên trì thu thập thông tin, xác minh, dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng.

Qua nhiều ngày tập trung rà soát, lực lượng Công an xác định Trung đang làm thuê trên tàu cá tại khu vực phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng tên giả “Nhật Long”, làm thuyền viên trên một tàu cá nhằm che giấu nhân thân. Tổ công tác đã tiến hành rà soát hàng trăm hộ dân và hơn 500 tàu thuyền tại cảng cá Tắc Cậu để xác định chính xác vị trí của đối tượng.

Lệnh truy nã đỏ Trần Đình Trung của Tổ chức Interpol

Thời điểm phát hiện, Trần Đình Trung đang hoạt động trên biển, cách đảo Nam Du khoảng 50 hải lý, gần khu vực biên giới biển Campuchia.

Nhận định việc chờ tàu cập bến có thể khiến đối tượng tiếp tục bỏ trốn, từ chiều 13-8 đến trưa 14-8-2026, tổ công tác đã chủ động thuê tàu ra khơi truy bắt.

Sau hành trình nhiều giờ vượt sóng gió trên biển và với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ an toàn ngay trên tàu cá khi đang lao động.

Sau khi bắt giữ đối tượng truy nã Trần Đình Trung, tổ công tác đã di lý đối tượng Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.