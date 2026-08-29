Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Có 7 tiền án cùng về hành vi trộm cắp tài sản, Trần Diệu Hương vẫn tiếp tục tái phạm. Sau khi lấy trộm 2,35 triệu đồng của người dân tại khu vực chợ thôn Vệ, đối tượng đã đến Công an xã Phúc Thịnh đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền.

Đối tượng Trần Diệu Hương tại Công an xã Phúc Thịnh

Ngày 29-8-2026, Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Trần Diệu Hương (SN 1984, trú tại thôn Vệ, xã Phúc Thịnh), đối tượng có 7 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tài liệu ban đầu, khoảng 16h40 ngày 23-8, tại khu vực chợ thôn Vệ, xã Phúc Thịnh, Trần Diệu Hương phát hiện chị N.T.H (SN 1990, trú tại thôn Đìa, xã Phúc Thịnh) để số tiền 2,35 triệu đồng trong cốp xe ô tô. Lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, Hương đã thực hiện hành vi trộm cắp và lấy số tiền trên.

Sau khi thực hiện hành vi, Hương mang số tiền chiếm đoạt được về cất giữ. Tuy nhiên, đến ngày 25-8, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và biết không thể trốn tránh, đối tượng đã mang toàn bộ số tiền 2,35 triệu đồng đến Công an xã Phúc Thịnh giao nộp, đồng thời tự thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trần Diệu Hương là đối tượng từng nhiều lần phạm tội, đã có 7 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Việc tiếp tục tái phạm cho thấy tính chất phức tạp của đối tượng, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý những trường hợp có tiền án, tiền sự tại địa bàn cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phúc Thịnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Diệu Hương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an xã Phúc Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt tại các khu vực chợ, nơi công cộng, bãi đỗ xe; không để tiền, tài sản có giá trị tại những vị trí dễ bị phát hiện, tạo sơ hở cho các đối tượng trộm cắp lợi dụng hoạt động.