Nhận diện về ma tuý và phòng ngừa vi phạm pháp luật cho công nhân khu công nghiệp

ANTD.VN - Ngày 28/8/2026, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma tuý và phòng ngừa vi phạm pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động tại công ty TNHH Sumutomo Heavy Industries (KCN Thăng Long).

Hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma tuý và phòng ngừa vi phạm pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động tại công ty TNHH Sumutomo Heavy Industries (KCN Thăng Long).

Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Thị Liên - Uỷ viên UBKT Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố và đồng chí Trần Ngọc Tuân – Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Sumutomo Heavy Industries.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh – Cán bộ Công an xã Thiên Lộc đã hướng dẫn cách nhận biết các dạng các loại ma tuý mới và phổ biến hiện nay như: Heroin, cần sa, ma túy đá, thuốc lắc, ma túy dưới dạng thực phẩm (bánh lười, sô cô la cần sa, kẹo cần sa, nước vui, trà sữa, thuốc lá điện tử, tem giấy, cỏ mỹ …)

Đặc biệt là cách nhận biết triệu chứng và biểu hiện của người nghiện ma túy; các quy định mới của Luật phòng, chống ma tuý cũng như vai trò của gia đình, xã hội, cá nhân đối với việc tu dưỡng bản thân, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa các tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy cũng như tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh – Cán bộ Công an xã Thiên Lộc đã hướng dẫn nhận diện và biện pháp phòng ngừa ma tuý và tố giác tội phạm



Đồng thời đồng chí đã tuyên truyền phổ biến đến các đoàn viên, công nhân lao động các quy định của pháp luật quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý, công tác giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng, các số hotline và cách thức tố giác tội phạm về ma tuý,…

Thông qua tuyên truyền, các đoàn viên, công nhân lao động đã được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ mình tránh tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật, truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống an toàn. Từ đó khuyến khích mỗi đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy bằng các hành động thiết thực như tuyên truyền thành viên trong gia đình, bạn bè về tác hại của ma tuý, từ đó “nói không với ma túy”, "không thử ma túy dù chỉ một lần" và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng “xã Thiên Lộc không ma tuý”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Liên - Uỷ viên UBKT Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố cảm ơn những chia sẻ sát thực và ý nghĩa của Báo cáo viên đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao hiệu lực về phòng, chống và kiểm soát ma túy... tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, hướng đến xây dựng mô hình "Doanh nghiệp không ma tuý" trong giai đoạn tới.

Qua các nội dung tuyên truyền, kết hợp trao đổi, giải đáp, hình ảnh thực tế sinh động đã giúp đoàn viên, công nhân lao động rút ra bài học kinh nghiệm, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cách phòng tránh ma tuý, tố giác hành vi vi phạm. Qua đó giúp các đoàn viên, công nhân lao động có hành trang kiến thức pháp luật để xây dựng công ty, nơi làm việc an toàn không tệ nạn.