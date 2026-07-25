Bắt Chiến 'sa cơ', kẻ gây trọng án trước cửa khách sạn ở phường Lưu Kiếm

ANTD.VN -Chiều 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến "sa cơ" - SN 1985, trú tại xã Kiến Minh, Hải Phòng), đối tượng gây ra vụ án mạng ở phường Lưu Kiếm.

Kẻ thủ ác bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực gần Cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Dương Kinh (Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ)

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 22-7, tại khu vực nút giao QL10, trước cửa 1 khách sạn trên địa bàn phường Lưu Kiếm, Hải Phòng; khi chị T.T.A (SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy, bất ngờ bị một đối tượng nam giới đi xe máy áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát.

Đối tượng Phạm Văn Chiến bị bắt tại khu vực gần cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc CATP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phải xác định được đối tượng gây ra vụ án, bắt giữ trong thời gian sớm nhất, ổn định dư luận.

Chỉ sau 2 ngày gây án, các lực lượng CATP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Chiến. Lời khai ban đầu của đối tượng về động cơ gây án, là do ghen tuông.