Giải quyết mâu thuẫn bằng dao

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội 'Giết người'.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 22-6, Nguyễn Văn Thái (SN 2003, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng anh Nguyễn Như T (SN 2002, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) và một số người bạn uống bia tại một quán trên địa bàn phường Hạc Thành.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái

Trong quá trình ăn uống, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát nhưng đã được mọi người can ngăn. Tuy nhiên sau khi về nhà, hai bên tiếp tục chửi bới, thách thức nhau.

Thái cho rằng anh T đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook để thách thức, hẹn đánh nhau nên đến khoảng 1 giờ ngày 23-6 sau khi liên lạc qua ứng dụng Messenger, hai bên hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Quán Nam, phường Hạc Thành để “nói chuyện”. Trước khi đến điểm hẹn, Nguyễn Văn Thái đã mang theo một con dao nhọn cất giấu trong người.

Khi gặp T, Thái rút dao đâm liên tiếp vào vùng ngực khiến T bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái về tội giết người để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.