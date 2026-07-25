Nhận 'chạy' dịch vụ đất đai, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chu Thị Khánh Linh đã lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ xã hội, đồng thời tự giới thiệu bản thân có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để tạo dựng lòng tin với người dân. Từ đó, đối tượng đứng ra nhận chuyển nhượng, môi giới mua bán, sang tên quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều người.

Sau khi nhận tiền hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các bị hại, Linh không thực hiện đúng các cam kết mà sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng đã bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau; tự ý mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đi cầm cố, thế chấp hoặc tiếp tục chuyển nhượng để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định đối với Chu Thị Khánh Linh (áo đen).

Với phương thức, thủ đoạn trên, nhiều người dân đã trở thành bị hại, số tiền bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi trường hợp. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của các bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng và đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều giao dịch khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra đầy đủ tình trạng pháp lý của thửa đất trước khi thực hiện giao dịch; chủ động xác minh thông tin tại cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền. Chỉ nên giao dịch trực tiếp với chủ sử dụng đất hoặc người được ủy quyền hợp pháp; không tin tưởng tuyệt đối vào các mối quan hệ quen biết hoặc những lời giới thiệu, hứa hẹn có thể thực hiện nhanh các thủ tục hành chính.

Người dân tuyệt đối không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc hoặc chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin về tài sản, chủ thể giao dịch và chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Các hợp đồng chuyển nhượng, đặt cọc, ủy quyền cần được lập thành văn bản, công chứng theo đúng quy định và thực hiện thanh toán minh bạch, có chứng từ đầy đủ để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có căn cứ cho rằng bản thân, người thân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật