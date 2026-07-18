Xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra thượng tôn pháp luật, gần dân, trọng dân

ANTD.VN -Chiều 18/7/2026, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trường Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an, TP Hà Nội kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố, Công an cấp xã trên toàn quốc...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng CSĐT đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc Hội nghị.

Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2025; hầu hết các loại tội phạm đều được kiềm chế, kéo giảm, trong đó có nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Hoạt động điều tra cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Báo cáo do Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSĐT đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, có trọng tâm, trọng điểm từ Bộ đến cơ sở; tiến độ các mặt công tác được đẩy nhanh; tập trung tham mưu, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giải quyết hiệu quả nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như từng địa phương.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Nổi bật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, linh hoạt, hiệu quả. Chủ động tham mưu các vấn đề chiến lược và hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm; tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, liên ngành, Bộ Công an… về phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Hoạt động phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm được triển khai quyết liệt, bảo đảm quy định của pháp luật; tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn” đã đạt được những kết quả tích cực; trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, không để hình thành các "điểm nóng", không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ...

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16%, với hầu hết các loại tội phạm được kéo giảm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 87,83%. Công an các đơn vị, địa phương đã đánh trúng, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm lớn, bắt giữ đối tương chủ mưu, cầm đầu… Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu được đẩy mạnh trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án đặc biệt lớn... Tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP

Lực lượng CSĐT đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, trong đó có các đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại, nhiều vũ khí, phương tiện liên quan. Phát hiện, xử lý nghiêm hàng nghìn đối tượng tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Hợp tác quốc tế song phương, đa phương tiếp tục được thúc đẩy theo chiều sâu, chủ động để đấu tranh với tội phạm từ sớm, từ xa. Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Interpol, Aseanapol trong trao đối thông tin, xác minh, điều tra, truy nã, thu hồi tài sản...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc mà lực lượng CSĐT đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, với tinh thần gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, toàn lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Những kết quả này đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham gia Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong những thành tích chung của toàn lực lượng có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CSĐT. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi các báo cáo, đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, phản ánh đúng tình hình và kết quả công tác; phân tích sâu, kỹ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ điều tra, xử lý tội phạm trong 6 tháng cuối năm 2026.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ được Hội nghị xác định, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu toàn lực lượng CSĐT nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng, với tinh thần “không lùi, không hoãn”. Quá trình triển khai phải quyết liệt, xuyên suốt, tập trung tháo gỡ đến cùng những khó khăn, vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc. Đồng thời, cần tiếp tục củng cố, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ; xây dựng lực lượng CSĐT toàn quốc mẫu mực về thượng tôn pháp luật, kiến tạo phát triển, gần dân, trọng dân, coi đây là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu.