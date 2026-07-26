Bão số 2 đã đổ bộ Trung Quốc, không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong ngày hôm nay, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần. Đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc- 113,8 độ Kinh Đông; trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sau đó, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc rồi suy yếu và tan dần.

Bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, không còn khả năng gây tác động đến Việt Nam

Như vậy, bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 2 và hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc bộ, TP.Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.