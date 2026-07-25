Bão số 2 giật cấp 13 trên Biển Đông liệu có ảnh hưởng đất liền Việt Nam?

ANTD.VN - Rạng sáng nay, 25/7, bão NOUL đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2026.

Vào 7h sáng nay 25/7, tâm bão số 2- bão NOUL ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong hôm nay, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đến 7h sáng mai 26/7, bão NOUL ở vào vị trí khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trong quá trình di chuyển ở Biển Đông, bão số 2 có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc được xác định từ Vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông Kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Bão NOUL đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 2

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 7 giờ ngày 27/7, bão có vị trí khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông.

Sau khi đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc bão số 2 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh đông.

Dự báo xa hơn cho thấy, sau khi đi vào tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.