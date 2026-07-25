Hà Nội: Không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

Các đơn vị niêm yết công khai, minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám bệnh

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, đề nghị một số nội dung trong triển khai hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các đơn vị.

Trong thời gian vừa qua, các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được triển khai tại các đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, nhiều người bệnh đã sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu với chất lượng cao.

Tuy nhiên, để triển khai tốt hơn nữa hoạt động này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, phương tiện và nhân lực theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu phải đáp ứng thêm các yêu cầu:

Bảo đảm số giường bệnh để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu tại một thời điểm không quá 20% so với tổng số giường bệnh thực hiện bình quân của năm trước liền kề (trừ số giường bệnh theo yêu cầu được bố trí khu vực riêng hoặc độc lập không lẫn với các giường bệnh thông thường tại các khoa, phòng do đơn vị đầu tư từ nguồn vốn vay, huy động, liên doanh, liên kết, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), mua sắm đầu tư từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định).

Bảo đảm các chuyên gia, thầy thuốc giỏi của đơn vị dành một tỷ lệ thời gian nhất định (tối thiểu 70%) để khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, người không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu và hỗ trợ tuyến dưới.

Để hướng tới nhiều người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế phù hợp, công văn cũng nêu rõ, các đơn vị niêm yết công khai, minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm giải thích cụ thể, rõ ràng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về quyền lợi cũng như các chi phí phải trả trước, trong và sau khi thực hiện dịch vụ để người bệnh và người nhà người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ trên cơ sở tự nguyện giữa người sử dụng dịch vụ và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; bảo đảm người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi triển khai các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Đối với việc xây dựng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo các hướng dẫn tại Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế và các quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Mức giá được xây dựng trên cơ sở nhiều yếu tố như chuyên khoa, trình độ chuyên môn của bác sĩ, điều kiện cơ sở vật chất, mức độ chăm sóc, số lượng và chất lượng dịch vụ kỹ thuật. Trường hợp phát sinh các chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị được áp dụng phương pháp chi phí để xác định và đề xuất giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hợp lý, hợp lệ theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ.

Về thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu theo quy định tại Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp giá thị trường, tình hình thực tế, hướng tới mục tiêu để nhiều người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ theo yêu cầu chất lượng cao.

Sở Y tế cũng đề nghị giám đốc các đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát, tự kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do đơn vị cung cấp.