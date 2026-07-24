Bão NOUL sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay 24/7, áp thấp trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế NOUL - cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Vị trí lúc 7h sáng nay 24/7 của bão NOUL ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông.

Dự báo đêm nay và rạng sáng mai 25/7, bão NOUL sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động ở Biển Đông trong năm 2026, sau đó bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7 (khả năng 80%) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.

Bão NOUL sẽ đi vào Biển Đông trong đêm nay, trở thành bão số 2

Từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, đêm qua khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mưa vừa, mưa to 30-70mm; cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; Xã Minh Quang (Tuyên Quang) 121mm, Xã Đại Phúc (Thái Nguyên)120mm, xã Phù Ninh (Phú Thọ) 88mm… Dự báo, từ sáng 24/7 đến ngày 25/7, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Dự báo trong 24–48 giờ tới các hồ Tuyên Quang, Thác Bà có xu thế tăng mực nước cần chú ý theo dõi, thượng lưu sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương ở mức BĐ1–BĐ2, có nơi trên BĐ2; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.