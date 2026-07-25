Không có thiệt hại về người trong vụ cháy khu vực nhà tạm tại phường Thanh Liệt

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với UBND, Công an phường Thanh Liệt và các lực lượng chức năng xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại khu nhà tạm khung thép lợp mái tôn tại đường 25 mét Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai ngăn cháy lan và khống chế đám cháy

Khoảng 18 giờ 06 phút ngày 25/7/2026, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy cụm công trình xây dựng tại đường 25m, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Qua xác minh thông tin, đám cháy đã phát triển lớn và có nguy cơ cháy lan sang các kho, khu vực kinh doanh nhà hàng ăn uống, Bi-a... Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 12 xe chữa cháy của các Đội CC&CNCH Khu vực số 2, 4, 10, 12, 13, 15, 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố Hà Nội cùng hơn 70 Cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Cùng với đó, Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố đã điều động 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện, 1 xe trạm bơm, 1 xe téc nước trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường

Khu vực xảy cháy là cụm nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, hiện đang sử dụng làm kho chứa thực phẩm, rượu, văn phòng, kinh doanh nhà hàng ăn uống, kinh doanh Bi-a..., với diện tích khoảng 3.000 m2.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện đám cháy đã phát triển trên diện rộng, ngọn lửa bao trùm khu vực kho chứa và các công trình lân cận.

Quá trình tổ chức chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết có gió mạnh làm ngọn lửa bùng phát và cháy lan nhanh; lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao, khói dày đặc gây cản trở công tác trinh sát và tiếp cận đám cháy; việc khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực hiện trường gặp nhiều trở ngại, buộc Chỉ huy chữa cháy khẩn trương đề nghị Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố điều động chi viện 1 xe chữa cháy của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức trinh sát, khai thác nguồn nước, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy nhằm khống chế, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các công trình lân cận.

Đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt

Bên cạnh đó, Chỉ huy chữa cháy đã phối hợp Chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy. Các lực lượng khác gồm Cảnh sát Giao thông, Công an phường Thanh Liệt, lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở, dân phòng và dân quân tự vệ đã hỗ trợ tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Huy động lực lượng xử lý đám cháy khu vực nhà tạm tại phường Thanh Liệt

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy, với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng, chính quyền địa phương, đến khoảng 19 giờ 32 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và khoảng 19 giờ 45 phút đám cháy cơ bản được dập tắt, không để cháy lan sang hơn 1.000 m2 diện tích kho và các công trình lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.